Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub blickt nach leichten Zuwächsen in den ersten neun Monaten pessimistischer auf das Gesamtjahr. Die Probleme der Automobilproduzenten in Deutschland und die rückläufige Automobilnachfrage in China lassen für den Rest des Jahres geringere Wachstumsraten erwarten, wie das im MDAX notierte Unternehmen warnte.

Cropenergies kassiert Jahresziele wegen gesunkener Preise

Der Bioethanolhersteller Cropenergies kann wegen der jüngst gesunkenen Ethanolpreise die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 nun doch nicht mehr halten. Die Südzucker-Tochter erwartet nun ein operatives Ergebnis von 15 bis 35 Millionen statt von 25 bis 55 Millionen Euro, wie Cropenergies mitteilte. Dies entspreche einem EBITDA von 55 bis 75 (zuvor erwartet: 65 bis 95) Millionen Euro. Den Umsatz sieht das Unternehmen bei 750 bis 780 Millionen Euro. Hier waren bislang 810 bis 860 Millionen angepeilt worden.

1&1 Drillisch will für bis zu 80 Mio Euro eigene Aktien kaufen

Der Telekomanbieter 1&1 Drillisch legt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 80 Millionen Euro auf. Erworben werden sollen bis zu 2 Millionen Aktien, das entspricht 1,13 Prozent des Grundkapitals, wie das Unternehmen aus Maintal mitteilte.

Generali kauft polnischen Vermögensverwalter Union Investment TFI

Der italienische Versicherungskonzern Generali verleibt sich den polnischen Vermögensverwalter Union Investment TFI SA ein. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit dessen Muttergesellschaft, dem deutschen Fondsanbieter Union Asset Management Holding AG, getroffen worden, teilten die Italiener mit. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.

Halliburton übertrifft die Erwartungen

Der US-Ölfeldausrüster Halliburton hat einer schwächeren Nordamerika-Nachfrage in einigen Bereichen getrotzt. Der Konzern steigerte Gewinn und Umsatz stärker als von Analysten erwartet. Die Aktie steigt vorbörslich um knapp 3 Prozent.

Ams wächst rasant

Der Sensorspezialist Ams hat seinen Umsatz dank Produktionshochläufen im dritten Quartal um 57 Prozent auf 479,6 Millionen US-Dollar gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) erreichte 60,2 Millionen Dollar, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum hier 40,5 Millionen Dollar erzielt hatte. Das bereinigte Nettoergebnis sank allerdings auf 18,6 von 23,5 Millionen Dollar.

October 22, 2018 12:27 ET (16:27 GMT)