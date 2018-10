Der US-Biotechkonzern Biogen hat im dritten Quartal 2018 dank der regen Nachfrage nach seinem Medikament Spinraza mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Der Nettogewinn des Konzerns mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts kletterte auf 1,44 Milliarden US-Dollar oder 7,15 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte Biogen, die vor allem im Bereich der Immunologie und Hämatologie forscht, unter dem Strich 1,22 Milliarden Dollar oder 5,79 Dollar je Anteilsschein verdient.

Caterpillar übertrifft Erwartungen, enttäuscht aber bei Ausblick

Caterpillar hat sowohl den Umsatz als auch den Gewinn im dritten Quartal gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Es sei das beste dritte Quartal in der Unternehmensgeschichte gewesen, zeigte sich CEO Jim Umpleby zufrieden. Den Ausblick für das bereinigte Ergebnis bestätigte Caterpillar. Investoren hatten aber offenbar etwas mehr erwartet, im vorbörslichen US-Handel verliert die Aktie 5 Prozent. In den drei Monaten kletterte der Nettogewinn laut Mitteilung auf 1,73 Milliarden US-Dollar nach 1,06 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

Harley-Davidson übertrifft Prognosen

Der Motorradhersteller Harley-Davidson hat seinen Gewinn im dritten Quartal um zwei Drittel auf 114 Millionen US-Dollar trotz eines Absatzrückgangs gesteigert. Je Aktie verdiente das Unternehmen auf bereinigter Basis 78 Cent und damit deutlich mehr als von Analysten mit 53 Cent erwartet. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar.

Lloyds überträgt Verwaltung von Milliardenbetrag an Schroders

Die britische Bank Lloyds überträgt Anlagegelder im Volumen von 80 Milliarden Pfund Sterling an den Vermögensverwalter Schroders. Das Unternehmen erhalte den Großteil der Versicherungsanlagegelder, die Lloyds derzeit bei Standard Life Aberdeen abzieht. Die Bank überträgt dabei auch 13 Milliarden Pfund aus der eigenen Vermögensverwaltung an Schroders. Diese Gelder sollen in einem Gemeinschaftsunternehmen verwaltet werden, an dem Lloyds mit 50,1 Prozent beteiligt sein wird, wie beide Unternehmen mitteilten.

McDonald's übertrifft die Erwartungen im dritten Quartal

Die Fastfood-Kette McDonald's hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr, was auch einem Sondereffekt geschuldet war. Allerdings übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten beim Gewinn und beim Wachstum. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 2 Prozent. Das operative Ergebnis ging um gut ein Fünftel auf 2,4 Milliarden US-Dollar zurück.

Uber will Fahrzeugflotte in London bis 2025 vollständig elektrifizieren

Der US-Fahrdienst Uber setzt in London künftig ausschließlich auf Elektroautos. Bis zum Jahr 2025 sollen die 45.000 Uber-Fahrer in der britischen Hauptstadt nur noch mit Stromern unterwegs sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umstieg auf E-Autos soll demnach ab Anfang kommenden Jahres durch einen Aufpreis für Fahrten von 15 Pence (17 Cent) pro Meile (1,6 Kilometer) finanziert werden.

Verizon übertrifft Prognosen und bleibt zuversichtlich

Verizon Communications hat vor allem dank des Wachstums im Mobilfunkgeschäft seinen Umsatz im dritten Quartal um 2,8 Prozent auf 32,6 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das Nettoergebnis legte um mehr als ein Drittel auf 4,9 Milliarden Dollar zu, wie der New Yorker Konzern mitteilte. Mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,22 Dollar übertraf das Unternehmen die Prognosen der Analysten, die den Verizon-Gewinn nur bei 1,19 Dollar gesehen hatten.

