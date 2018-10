Die Booking Holdings Inc hat im Zuge einer strategischen Partnerschaft 200 Millionen US-Dollar in den in Südostasien tätigen Fahrdienstvermittler Grab investiert. Die zuvor als Priceline bekannte Booking Holdings teilte mit, dass sie nun über von Grab betriebene Apps Fahrdienste anbieten könne. Grab-Kunden könnten ihrerseits Unterkünfte über die Internetseiten Booking.com and Agoda buchen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2018 13:20 ET (17:20 GMT)