Tesla senkt die Preise in den USA - Deutliches Absatzplus im 4Q

Teslas werden in den USA billiger. Der Hersteller hochpreisiger Elektrofahrzeuge will den Preis für Model S, Model X und Model 3 in den USA um je 2.000 US-Dollar senken. Gleichzeitig meldete die Tesla Inc einen Absatzsprung im Schlussquartal 2018. Vor allem dank des neuen Model 3 lieferte der Hersteller aus Palo Alto 90.700 Fahrzeuge aus, nach 29.870 Stück vor einem Jahr. Im Gesamtjahr kommt Tesla damit auf einen Absatz von 245.240 Fahrzeugen, 2017 waren es 102.807 Stück. Tesla hatte seinerzeit Probleme mit dem Ausbau der Fertigung des Model 3.

January 02, 2019 12:11 ET (17:11 GMT)