Der Windturbinenhersteller Nordex hat in Frankreich Aufträge im Volumen von mehr als 84 Megawatt erhalten. Ab Sommer 2019 liefert das Unternehmen 27 Turbinen für vier Windparks an unterschiedliche Kunden aus, wie die Nordex SE Mitteilte. Alle Projekte umfassen auch einen mehrjährigen Servicevertrag.

Scout24 führt Ende 2018 Kredite weiter zurück

Die Scout24 AG hat zum Jahresende 2018 eine freiwillige Kredittilgung in Höhe von 50 Millionen Euro getätigt. Damit verringere sich die Nutzung der revolvierenden Kreditlinie des Unternehmens von zuvor 70 Millionen auf 20 Millionen Euro, teilte der im MDAX notierte Anbieter von digitalen Marktplätzen mit. Die Zinslast verringere sich basierend auf dem aktuellen Zinssatz um 525.000 Euro pro Jahr.

S&P bescheinigt Talanx bessere Kreditwürdigkeit

S&P Global Ratings (S&P) hat die Bonität der Talanx AG auf A+ von A- angehoben und diese mit einem stabilen Ausblick versehen. Die Hochstufung begründete S&P mit der breiteren Aufstellung innerhalb der Gruppe im Zuge der Transformation zu einer operativen Gesellschaft von einer nicht-operativen Holding. Die Talanx AG werde dank der vier verschiedenen Geschäftsfelder sowie des Rückversicherers Hannover Re weiter über eine breite Einnahmenbasis verfügen, hieß es von S&P weiter.

Astrazeneca ernennt Krebsmediziner zum Leiter der Krebssparte

Beim Pharmakonzern Astrazeneca soll künftig Jose Baselga, ein prominenter, aber umstrittener Krebsmediziner, die Forschung und Entwicklung im Bereich Onkologie leiten. Die Ernennung erfolgte im Rahmen einer umfassenden Neuordnung, die darauf abzielt, Medikamente schneller auf den Markt zu bringen.

Übernahmeziel Celgene gibt sich optimistischer als die Analysten

Celgene schaut unerwartet zuversichtlich in die Zukunft. Der Biopharmakonzern, der vor wenigen Tagen der Übernahme durch Bristol-Myers Squibb für 74 Milliarden US-Dollar zugestimmt hat, erwartet 2019 einen bereinigten Gewinn von 10,60 bis 10,80 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten rechnen im Mittel mit 10,31 Dollar.

Eli Lilly kauft Bayer-Partner Loxo für 8 Milliarden Dollar

Der US-Pharmariese Eli Lilly will das auf Krebsmedizin spezialisierte Unternehmen Loxo Oncology für insgesamt rund 8 Milliarden Dollar übernehmen. Beide Seiten teilten mit, Lilly werde für alle Loxo-Aktien eine Tenderofferte zu je 235 Dollar starten. Loxo entwickelt Medikamente für genetisch bedingte Krebsarten. Erst kürzlich hat das Unternehmen eine Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Mittel Larotrectinib bekommen.

Kurs des IT-Konzerns Luxoft schnellt nach Verkaufsdeal in die Höhe

Mit einem Kurssprung von 83 Prozent reagiert die Aktie der Luxoft Holding im vorbörslichen Handel in den USA auf die Nachricht, dass der Technologiedienstleister seinem Verkauf an die DXC Technology Co zugestimmt hat. Der Deal habe ein Volumen von 2 Milliarden US-Dollar. DXC steigen um 4,7 Prozent.

Nissan-Chef Saikawa sieht Allianz mit Renault nicht in Gefahr

Trotz der Inhaftierung von Renault-Chef Carlos Ghosn in Japan hält Nissan die Allianz mit dem französischen Autobauer für stabil. Nissan-Chef Hiroto Saikawa sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Bündnis zwischen Renault, Nissan und dem japanischen Autobauer Mitsubishi sei seiner Meinung nach "überhaupt nicht in Gefahr". Den Fall Ghosn wollte Saikawa nicht kommentieren. "Das ist ein Prozess im japanischen System, daher habe ich nichts zu sagen."

