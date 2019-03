Der US-Fahrdienstvermittler Lyft stößt bei seinem Börsengang offenbar auf ein enormes Interesse. Informierte Personen sagten, dass Lyft die Aktien wohl oberhalb der angepeilten Preisspanne ausgeben werde. Der Konzern habe Investoren anlässlich der stattfindenden Roadshow gesagt, dass der Preis über der ursprünglich genannten Bandbreite von 62 bis 68 Dollar je Anteil liegen dürfte.

Steinhoff verkauft restlichen Anteil an Mischkonzern Kap

Der Handelskonzern Steinhoff will sich von seinem restlichen Anteil an dem Industriekonzern Kap Industrial Holdings Ltd. trennen. Wie der südafrikanische Konzern mitteilte, werden bis zu 694 Millionen Aktien an Kap bzw. die komplette Beteiligung von rund 26 Prozent verkauft. Der schwer gebeutelte Möbelhändler hatte bereits vor einem Jahr rund 450 Millionen Kap-Aktien für rund 255 Millionen US-Dollar veräußert. Der Erlös soll zur Schuldentilgung verwendet werden.

Kreuzfahrtreederei Carnival senkt Gewinnprognose

Die Kreuzfahrtreederei Carnival rechnet dieses Geschäftsjahr wegen Belastungen aus dem gestiegenen Ölpreis und Währungseffekten mit einem niedrigeren Gewinn als bisher. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte 2019/20 per Ende November zwischen 4,35 und 4,55 US-Dollar liegen, kündigte das britisch-amerikanische Unternehmen mit. Bisher hatte die Carnival Corp die Bandbreite mit 4,50 bis 4,80 Dollar je Anteil angegeben.

