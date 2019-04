Tui-Chef Friedrich Joussen hat nach der zweiten Gewinnwarnung des Touristikkonzerns in diesem Jahr für rund 1,44 Millionen Euro weitere Tui-Aktien gekauft. Joussen erwarb die Anteile am 2. April zum Stückpreis von 8,40 Euro, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Bereits im Februar hatte der CEO an zwei Tagen für insgesamt fast 2 Millionen Euro Tui-Aktien gekauft, nachdem der Touristikkonzern die Jahresprognose kassiert hatte und der Aktienkurs daraufhin einbrach.

Bahn fordert Siemens und Bombardier zu Nachbesserungen bei ICE4 auf

An verschiedenen ICE-4-Zügen entspricht die Fertigungsqualität einzelner Wagenkastenrohbauten nach Einschätzung der Deutschen Bahn AG nicht den vertraglich vereinbarten Qualitätsanforderungen. Dies könne langfristig zu einem höheren Wartungsaufwand führen, moniert die Bahn. Die Sicherheit der Fahrzeuge sei davon aber unberührt.

Deka-Bank-Vorstand Georg Stocker wird 2020 CEO

Die Deka-Bank bekommt im kommenden Jahr einen neuen Chef: Der Verwaltungsrat hat Georg Stocker mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Bank bestellt, wie das Unternehmen mitteilte. Stocker ist bereits seit 2004 Mitglied des Vorstands und seit 2009 dessen stellvertretender Vorsitzender.

Ströer beruft Christian Baier zum Finanzvorstand

Christian Baier wird ab August den Posten des Chief Financial Officer (CFO) der Ströer Gruppe übernehmen und neben den Co-CEOs Udo Müller und Christian Schmalzl den Vorstand vervollständigen. Er war bislang für McKinsey und Zlabels, eine Tochter der Zalando SE, tätig, wie Ströer mitteilte. Aufgrund seines Finanz-Knowhows, aber besonders wegen seiner Tech-, Prozess- und Operations-Expertise in dynamischen Wachstums-Umfeldern passe der Manager gut zur neuen Aufgabe beim Werbevermarkter.

Michelin will eigene Aktien für 500 Mio Euro zurückkaufen

Der Reifenhersteller Michelin hat einen Aktienrückkauf im Volumen von 500 Millionen Euro angekündigt. Das Programm sei für die Jahre 2019 bis 2023 geplant, teilten die Franzosen anlässlich eines Investorentages mit. Die Ziele für 2020, die neben konkreten Ergebnisprognosen auch einen Plan für mehr Wettbewerbsfähigkeit enthalten, hätten Bestand, betonte Michelin.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2019 12:16 ET (16:16 GMT)