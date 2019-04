Die US-Bank JP Morgan hat die Berichtssaison der großen US-Banken mit einem Paukenschlag eröffnet. Die nach Marktwert größte Bank der USA hat mit ihrem Gewinn die Erwartung der Analysten klar übertroffen. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 3 Prozent. In den ersten drei Monaten erzielte JP Morgan einen Gewinn von 9,2 Milliarden US-Dollar, 5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie von 2,65 Dollar lag 30 Cent über dem Factset-Konsens.

Wells Fargo übertrifft Gewinnerwartung - Einnahmen rückläufig

Die US-Bank Wells Fargo hat im ersten Quartal einen Milliardengewinn erzielt und dabei ebenso wie zuvor schon JP Morgan die Erwartung der Analysten übertroffen. Die Einnahmen gingen indes in allen Geschäftsfeldern zurück. Im frühen US-Handel lag der Wells-Fargo-Kurs leicht im Plus, vorbörslich war er um rund 2,5 Prozent gestiegen. Wells Fargo, gemessen an den Aktiva die viergrößte Bank der USA, steigerte den Gewinn im Auftaktquartal auf 5,86 Milliarden von 5,14 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

