Die Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) wird auf absehbare Zeit Dividenden ohne Abzug von Steuern zahlen können, also ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gegebenenfalls Kirchensteuer durch die depotführenden Banken der Aktionäre. Das Geldhaus geht davon aus, dass dies voraussichtlich für Dividendenzahlungen der nächsten 5 bis 7 Jahre gilt, einschließlich der noch von der Hauptversammlung zu beschließenden Dividende für das Geschäftsjahr 2018, wie PBB mitteilte.

Amazon-Beschäftigte streiken in Leipzig und Koblenz

Amazon-Beschäftigte in Leipzig und Koblenz haben am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt und mit den Streiks ihre Forderung nach einem Tarifvertrag untermauert. Die Gewerkschaft Verdi forderte die Arbeiter an beiden Standorten zu einem 24-stündigen Ausstand auf - schon am Montag hatte es an einigen Amazon-Standorten Aktionen gegeben, die teils bis Donnerstag andauern sollen. Amazon wies die Vorwürfe von Verdi, die eigenen Mitarbeiter schlecht zu behandeln, zurück.

Bank of America verdient trotz Einnahmenrückgang mehr als erwartet

Die Bank of America hat im ersten Quartal bei leicht rückläufigen Einnahmen deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Die US-Bank profitierte dabei auch von einem starken Privatkundengeschäft.

Gewinnrückgang bei Blackrock - Vermögen wieder über 6 Bill Dollar

Bei Blackrock hat der Konkurrenzkampf in der Branche im ersten Quartal Spuren hinterlassen, die Markterwartung hat der weltweit größte Vermögensverwalter dennoch locker geschlagen.

Daimler entscheidet über die Zukunft von Aston Martin mit

Die Aktie von Aston Martin Lagonda hat seit der Notierung an der Londoner Börse im vergangenen Oktober mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Vor diesem Hintergrund wird der Hersteller von Luxusautos an den Aktienmärkten schon als attraktives Übernahmeziel gehandelt. Das Problem: Jeder potenzielle Käufer des Autobauers benötigt die Zustimmung von Daimler.

JAB verlängert Übernahmeangebot für Coty

Die JAB Holding, der Investmentarm der deutschen Unternehmerfamilie Reimann, hat ihre Offerte an die Aktionäre des US-Parfüm- und Kosmetikkonzerns Coty verlängert. Wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte, wird das Angebot für den Kauf von bis zu 150 Millionen Coty-Aktien bis zum 18. April ausgedehnt. Als Begründung wird die Koordination mit dem zu erwarteten Zeitpunkt für die noch ausstehende behördliche Genehmigung in Russland angeführt.

L'Oreal und Total spenden je 100 Millionen Euro für Notre-Dame

Immer mehr französische Unternehmen sagen Spenden für den Wiederaufbau der am Montag durch einen Brand zum großen Teil zerstörten Pariser Kathedrale Notre-Dame zu. Vom Kosmetikkonzern L'Oreal und seinem Hauptaktionär, der Familie Bettencourt, kommen 100 Millionen Euro. Den gleichen Betrag hat der Ölkonzern Total in Aussicht gestellt.

