Der Kurs von Osram schießt am Donnerstagnachmittag nach oben. Aktuell legt der Kurs 5,6 Prozent auf 28,88 Euro zu, in der Spitze wurden Kurse um 30,08 Euro aufgerufen - ein Plus von knapp 10 Prozent. Ein Händler verweist auf einen Bericht in "Börse Online". Dort wird spekuliert, dass die Beteiligungsgesellschaften Bain bzw. Carlyle in den kommenden Wochen ein Übernahmegebot von 35 Euro je Aktie vorlegen könnten. "Auch wenn die Spekulation nun bereits Monate alt ist, bewegt sie immer noch den Kurs", so ein Händler. Ein Unternehmenssprecher wollte die erneute Spekulation nicht kommentieren.

5G-Auktion dümpelt vor sich hin, kommt aber nicht zu einem Ende

Bei der 5G-Frequenzauktion in Mainz kommt es noch immer nicht zu einer Entscheidung. Seit Wochen kämpfen drei der vier Teilnehmer um einen einzigen Frequenzblock im 3,6-Gigahertz-Spektrum, mit dem besonders hohe Datenübertragungsraten möglich sind. Am Donnerstag stieg die Summe der Höchstgebote für die insgesamt 41 angebotenen Frequenzblöcke erneut nur um rund 20 Millionen Euro, wie die Bundesnetzagentur als Veranstalterin mitteilte. Mit einem Gebotsvolumen von insgesamt 5,88 Milliarden Euro nach der 357. Runde werden die bis 2040 laufenden Lizenzen deutlich teurer als im Vorfeld erwartet.

Hamburger Taschenhersteller Bree beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

Der Taschenhersteller Bree hat beim Hamburger Amtsgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Trotz intensiver Bemühungen und einer kompletten Neuaufstellung sei es dem Unternehmen nicht gelungen, sein Geschäft in die schwarzen Zahlen zurückzuführen, teilte Bree in der Hansestadt mit. 2018 hatte Bree die Firmenzentrale von Hannover nach Hamburg verlagert und unter anderem die Zahl der Mitarbeiter deutlich verringert.

S&P stuft Royal Bank of Scotland Group auf BBB von BBB- hoch

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) bescheinigt der Royal Bank of Scotland eine bessere Bonität. Wie S&P mitteilte, hat die Agentur die Einstufung auf "BBB" von "BBB-" hochgenommen. Der Ausblick ist stabil.

Goldman kauft Vermögensverwalter United Capital für 750 Mio Dollar

Die US-Bank Goldman Sachs verstärkt mit ihrer größten Übernahme seit 20 Jahren ihre Vermögensverwaltung. Wie das Geldhaus mitteilte, übernimmt es United Capital Financial Advisers für 750 Millionen US-Dollar in bar.

Walmart setzt Wachstumskurs im ersten Quartal fort

Der US-Einzelhandelskonzern Walmart hat im ersten Quartal von einem soliden US-Wachstum sowie einem starken E-Commerce-Geschäft profitiert und seinen seit vier Jahren ununterbrochenen Wachstumskurs fortgesetzt.

