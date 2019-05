Hewlett Packard Enterprise kauft Supercomputer-Hersteller Cray

Hewlett Packard Enterprise (HPE) kauft mit Milliardenaufwand zu. Wie der Anbieter von Servern und Managementsoftware mitteilte, übernimmt er die Firma Cray, einen Hersteller von Supercomputern, für 35 US-Dollar je Aktie in bar. In dem Deal wird Cray mit rund 1,3 Milliarden Dollar bewertet. Der Kaufpreis entspricht einer Prämie von 17,4 Prozent auf den Schlusskurs von Cray am Donnerstag. HPE will die Akquisition bis zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 abschließen. Das neue Geschäftsjahr von HPE beginnt im November.

Weißes Haus verschiebt Entscheid über Autozölle um bis zu sechs Monate

Die US-Regierung verschiebt ihre Entscheidung über Autozölle um bis zu sechs Monate. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt davor gewarnt, dass er unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken Zölle auf Autos und Autoteile von großen Handelspartnern wie der Europäischen Union und Japan erheben könnte. Die US-Regierung versuchte damit Druck zu erzeugen, um bilaterale Handelsabkommen auszuhandeln.

