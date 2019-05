Der Eisenbahntechnikkonzern Schaltbau hat sich von Alte getrennt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die spanische Tochter für einen symbolischen Kaufpreis von einem Euro an den französischen Bahnzulieferer Barat SA verkauft. Die Transaktion sei bereits vollzogen und der Kaufpreis gezahlt worden. Zu negativen Ergebniseffekten komme es nicht.

Aldi und Lidl gewinnen weiter Marktanteile im britischen Markt

Die deutschen Discounter Aldi und Lidl, die Nr. 5 und Nr. 7 im britischen Markt, haben in den vergangenen drei Monaten gegen den Trend weiter Marktanteile im britischen Lebensmitteleinzelhandel gewonnen.

SAS trennt sich von Air-Greenland-Beteiligung

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS ist bei Air Greenland ausgestiegen. Wie der Konzern mitteilte, hat er die Beteiligung von 37,5 Prozent an der Fluglinie für 277 Millionen dänische Kronen - umgerechnet 37 Millionen Euro - an die Regierung Grönlands verkauft.

Lukoil steigert Gewinn im ersten Quartal deutlich

Der Öl- und Gaskonzern Lukoil hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient. Wie das russische Unternehmen mitteilte, stieg der Nettogewinn um 37 Prozent 149,2 Milliarden Rubel (rund 2,1 Milliarden Euro) gegenüber dem Vorjahr, wobei das Ergebnis durch höhere Abschreibungen und die Inbetriebnahme neuer Produktionsanlagen belastet wurde. Im Vergleich zum vierten Quartal 2018 fiel der Gewinn jedoch um 6,2 Prozent.

NXP kauft Wifi- und Bluetooth-Assets von Marvell für 1,76 Mrd USD

Der Chiphersteller NXP verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme. Wie der niederländische Konzern mitteilte, werden die Wifi- und Bluetooth-Assets von der an der Nasdaq notierten Marvell Technology Group übernommen. Den Kaufpreis bezifferte die NXP Semiconductors NV auf 1,76 Milliarden US-Dollar, der in bar bezahlt werde.

Abercrombie schließt noch 3 Flagship-Stores - Zahlen enttäuschen

Die US-Modekette Abercrombie & Fitch macht drei weitere prestigeträchtige Standorte dicht. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen drei sogenannte Flagship-Stores schließen, insgesamt käme der Konzern damit auf fünf seit 2017. Zudem blieb Abercrombie bei den ebenfalls gemeldeten Wachstumsraten für das erste Quartal und beim Ausblick unter den Erwartungen. Die Aktie bricht im frühen Handel um 23 Prozent ein.

Dowdupont erwartet Goodwill-Abschreibung von bis zu 1,3 Mrd USD

Der Chemiekonzern Dowdupont rechnet im laufenden Quartal per Ende Juni mit einer Rekordabschreibung auf den Goodwill in Höhe von 800 Millionen bis 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Abschreibung resultiere vor allem aus der Anpassung der Finanzprognosen der aktuellen Berichtseinheit Industrial Biosciences an ungünstige Marktbedingungen, teilte der Konzern aus Wilmington in Delaware mit, der erst Anfang April die Abspaltung seiner Materials-Science-Sparte vollzogen hat.

IPO/Naspers bringt Internet-Assets am 17. Juli an die Börse

Afrikas größter Konzern, die Naspers Ltd, treibt die Börsennotierung seiner Internet-Aktiva in Europa voran. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Konzernbereiche, zu denen die 122 Milliarden US-Dollar schwere Beteiligung an der chinesischen Tencent gehört, am 17. Juli in Amsterdam an die Börse gehen.

