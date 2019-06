Autobauer Volkswagen verzeichnet eine stärkere Nachfrage für sein erstes reines Elektroauto als erwartet. "Wir haben die Marke von 20.000 Vorbestellungen übersprungen", sagte Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke VW, dem Fachdienst Tagesspiegel Background Mobilität & Transport. Der ID.3, das erste Modell aus der neuen ID-Serie, ist seit Mai bestellbar. Volkswagen hat laut der Zeitung für Vorbestellungen 30.000 Stück zum Preis von je knapp 40.000 Euro als "First Edition" reserviert.

US-Apothekenkette CVS überzeugt nicht mit Mittelfrist-Ausblick

Die US-Apothekenkette CVS versucht, kritische Investoren zu beruhigen. Das Unternehmen gibt erstmals nach der milliardenschweren Übernahme des Krankenversicherers Aetna Prognosen für die Mittelfristentwicklung ab. Allerdings kann CVS die Analysten nicht begeistern, denn sie hatten mit mehr gerechnet. Auf dem Investorentag erklärte CVS, im kommenden Jahr werde mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von über 7 US-Dollar gerechnet.

Trump setzt auf Einigung mit Großbritannien im Streit über Umgang mit Huawei

US-Präsident Donald Trump setzt im Streit mit Großbritannien über die Beteiligung des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei am 5G-Netzausbau im Vereinigten Königreich auf eine Übereinkunft. "Wir werden absolut eine Einigung zu Huawei erzielen", sagte Trump auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May. Die US-Regierung hatte im Vorfeld von Trumps dreitägigem Besuch in Großbritannien mit Nachdruck darauf verwiesen, dass eine Beteiligung Huaweis dazu führen könnte, dass die USA künftig nur noch eingeschränkt Geheimdienstinformationen mit London teilen.

US-Nutzfahrzeughersteller Navistar überzeugt auf ganzer Linie

Der US-amerikanische Nutzfahrzeughersteller Navistar International hat in seinem Zweitquartal besser abgeschnitten als erwartet. Zudem hat die Gesellschaft, die auch Lastwagen, Militärfahrzeuge und Omnibusse baut, die Schätzungen für Absatz, Umsatz und bereinigtes EBITDA für 2019 erhöht. Der Aktienkurs von Navistar International legt an der Wall Street um 3,3 Prozent zu.

Standard Chartered hofft auf Wachstum sogar bei No-Deal-Brexit

Standard Chartered hofft, auch bei einem Brexit ohne Abkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, den Wachstumskurs in der dann verbleibenden EU-27 fortzusetzen und von möglichen Störungen verschont zu bleiben. Die britische Bank hat nämlich genau für den Fall eines "No-Deal Brexit" geplant, den viele ein Worst-Case-Szenario nennen.

