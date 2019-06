Noch im vergangenen Jahr war Jaguar Land Rover in den USA eine der am schnellsten wachsenden Automobilfirmen. Eine echte Trendwende beim berühmten Hersteller von Sportwagen und Offroad-Fahrzeugen, doch die hielt nicht lange. Mit dem ersten Einbruch des Autoabsatzes in China seit drei Dekaden - zusätzlich zu Brexit-Unwägbarkeiten und zum rückläufigen Absatz schwerer Diesel-SUVs in Europa - platzten die Blütenträume der Briten wie eine Seifenblase. JLR verbuchte für sein Geschäftsjahr 2019 jüngst einen Verlust von 3,6 Milliarden britischen Pfund.

Auch Renault will wegen verdächtiger Zahlungen gegen Ghosn vorgehen

Nach Nissan will auch der französische Autobauer Renault wegen verdächtiger Zahlungen in Millionenhöhe juristisch gegen seinen ehemaligen Vorstandschef Carlos Ghosn vorgehen. Eine interne Überprüfung bei Renault ergab, dass Ausgaben etwa für Flüge oder Geschenke in Höhe von 11 Millionen Euro nicht durch Unternehmensvorschriften gedeckt waren. Ghosn war im November wegen finanzieller Vorteilnahme auf Betreiben von Nissan in Japan festgenommen worden.

Mitsubishi Heavy Industries erwägt Kauf der Bombardier-Tochter CRJ

Der japanische Industriekonzern Mitsubishi Heavy Industries (MHI) erwägt den Kauf der Regionalfliegerlinie CRJ des kanadischen Herstellers Bombardier. Es gebe Medienberichte, wonach sich MHI in "fortgeschrittenen Verhandlungen" über einen Erwerb des CRJ-Geschäfts befinde, erklärte der japanische Mischkonzern. "Es ist richtig, dass wir Diskussionen hinsichtlich eines möglichen Geschäfts führen", hieß es in der kurzen Mitteilung weiter.

