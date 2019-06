Foxconn versucht Investorenbedenken bezüglich der Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China auszuräumen. Falls nötig sei man bereit, die Produktion aus China ins Ausland zu verlagern, wenn dass für den wichtigsten Kunden Apple nötig wäre, erklärte der Elektronikteile-Hersteller in der ersten Investoren- und Telefonkonferenz seit dem Börsengang im Jahr 1991.

Amazon stellt Restaurantlieferdienst wegen hartem Wettbewerb ein

Der Onlinehändler Amazon stellt seinen Lieferdienst Amazon Restaurants in den USA ein und beendet damit ein vierjähriges Experiment. Der Lieferdienst sollte mit Grubhub und Uber Eats konkurrieren, kam aber nicht recht vom Fleck. Amazon Restaurants werde am 24. Juni eingestellt, teilte Amazon mit.

Amazon verdrängt Google vom Thron der weltweit wertvollsten Marken

Der US-Onlinehändler Amazon ist zur weltweit wertvollsten Marke aufgestiegen. Der Konzern schob sich vorbei an den US-Technologieriesen Apple und Google, wie der neue BrandZ Report der hundert wertvollsten Marken ergab. In den Top Ten sind acht US-Unternehmen zu finden - darunter Facebook und Visa - und die beiden chinesischen Internetriesen Alibaba und Tencent. Wertvollste deutsche Marke ist der Softwarkonzern SAP auf Platz 16.

Zehn US-Staaten wollen Fusion T-Mobile US/Sprint verhindern - Kreise

In den USA gibt es offenbar zunehmenden Gegenwind für die geplante Milliardenfusion von T-Mobile US und Sprint. Eine Gruppe von zehn Generalstaatsanwälten plane eine Klage gegen den Zusammenschluss der Mobilfunkunternehmen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit dürfte der Druck auf das Justizministerium steigen. Die Generalstaatsanwälte planten für 14 Uhr (MESZ: 20 Uhr) eine Pressekonferenz im Bürogebäude von New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James, sagte ein Informant.

June 11, 2019 12:16 ET (16:16 GMT)