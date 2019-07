Die sich eintrübende Konjunktur hat keine Auswirkungen auf die Gewinnerwartungen des Spezialchemiekonzerns Lanxess. Das MDAX-Unternehmen bestätigte seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Chemieriese BASF hatte am Vortag eine Gewinnwarnung ausgegeben. Lanxess rechnet 2019 weiterhin mit einem um Sondereinflüsse bereinigten EBITDA von 1 bis 1,05 Milliarden Euro nach 1,016 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Lanxess sei dank seiner Neuausrichtung stabiler aufgestellt als noch vor wenigen Jahren, sagte Vorstandschef Matthias Zachert.

Spielwarenhersteller Schleich geht an neuen Finanzinvestor

Der für seine Tierfiguren bekannte schwäbische Spielwarenhersteller Schleich wird vom französischen Finanzinvestor Ardian nach fünf Jahren an die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Partners Group weitergereicht. Finanzielle Details nannten die Finanzinvestoren in ihren Pressemitteilungen nicht.

Boeing liefert wegen Debakel bei 737 MAX weniger Flugzeuge aus

Boeing hat im ersten Halbjahr mehr als ein Drittel weniger Flugzeuge ausgeliefert als vor Jahresfrist. Damit könnte Erzrivale Airbus 2019 erstmals seit sieben Jahren wieder den Titel als weltgrößter Flugzeughersteller holen. Wegen des Auslieferungsstopps bei der 737 MAX lieferte Boeing in den ersten sechs Monaten des Jahres nur 239 Maschinen aus, nachdem es vor einem Jahr 378 waren. Inzwischen parken mehr als 150 737 MAX auf dem Werksgelände, werde aber nicht ausgeliefert, nachdem zwei Flugzeuge des Typs abgestürzt waren und notwendige Änderungen an der Flugzeugsteuerung noch nicht von den Behörden abgesegnet sind.

Cisco kauft Acacia Communications für rund 2,6 Milliarden Dollar

Cisco übernimmt den eigenen Zulieferer Acacia Communications. Für den Anbieter von Hochgeschwindigkeitsprodukten für kohärente Verbindungen zahlt Cisco 70 US-Dollar je Aktie bzw rund 2,6 Milliarden Dollar in bar, wie das Unternehmen mitteilte. Der Preis bedeutet einen Aufschlag von 45,7 Prozent auf den Schlusskurs von Acadia am Montag. Im vorbörslichen US-Handel am Dienstag schießen Acacia Communications um mehr als 40 Prozent in die Höhe. Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte von Ciscos Geschäftsjahr 2020 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

Marriott soll wegen Datendiebstahl Millionenstrafe zahlen

Der Hotelkonzern Marriott International soll in Großbritannien von der Datenschutzbehörde zur Zahlung einer Strafe von 99,2 Millionen Pfund Sterling verdonnert werden, umgerechnet 110 Millionen Euro. Damit soll geahndet werden, dass vergangenes Jahr bei der Marriot-Tochter Starwood Daten von Gästen ausgespäht worden sind. Marriott betonte, der Konzern habe nun das Recht, auf die Vorwürfe der Behörde zu reagieren, bevor die Strafe endgültig gegen das Unternehmen verhängt werde.

