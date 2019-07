Amazons Sprachassistent Alexa wird die Briten zu Fragen nach häufigen Krankheiten künftig mit Informationen des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS versorgen. Das sieht ein Vertrag vor, den der US-Technologieriese mit dem National Health Service abgeschlossen hat und der Bedenken hinsichtlich des Zugangs zu sensiblen Gesundheitsdaten aufwirft.

American Airlines rechnet mit höheren Erlösen je Fluggast

Die US-Fluggesellschaft American Airlines sieht im zweiten Quartal 2019 ein höheres Wachstum bei den Erlösen je Fluggast als vorher angenommen. Der Konzern hat wegen des Flugverbots für die Boeing-Maschinen der Max-Baureihe weniger Flugzeuge in Betrieb. Deswegen sind die vorhandenen Maschinen voller besetzt. Das Grounding der Max-Maschinen wird das Ergebnis im zweiten Quartal mit 185 Millionen US-Dollar belasten. American Airlines hat hinter Southwest Airlines die meisten Flugzeuge der 737-Max-Reihe in den Vereinigten Staaten im Einsatz gehabt.

Arbeiter von General Electric bringen neuen Tarifvertrag zu Fall

Beim kriselnden Industriekonzern General Electric ist überraschend eine auf vier Jahre angelegte Tarifvereinbarung, auf den sich Konzernführung und Gewerkschaften im Juni geeinigt hatten, am Votum der Mitarbeiter gescheitert. Zwar hat die Mehrheit der Beschäftigten den Vertrag in einer Urabstimmung bestätigt, allerdings berichteten die Gewerkschaften an den Standorten Lynn im US-Bundesstaat Massachussetts und Schenectady im US-Bundesstaat New York, bei ihnen sei der Vertrag durchgefallen. Nach den Regeln der Gewerkschaften wäre er damit auch insgesamt gescheitert. So werden an Standorten, die mehrheitlich ablehnend votieren, alle abgegebenen Stimmen als Nein-Stimmen gezählt.

Chinesischer Automarkt auch im Juni rückläufig

Der chinesische Automarkt kommt nicht in Schwung. Die Absätze fielen im Juni den zwölften Monat in Folge. Sie sanken um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 2,06 Millionen Fahrzeuge, wie die Herstellervereinigung CAAM mitteilte. Im Zeitraum Januar bis Juni sackten sie sogar um 12,4 Prozent auf 12,32 Millionen Exemplare ab. "Wir fordern die Regierung auf, so bald wie möglich eine Politik zu implementieren, die den Verbrauch stärkt", heißt es in der Mitteilung des Verbandes. Es sei das schwächste erste Halbjahr seit vier Jahren gewesen.

