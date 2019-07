Johnson & Johnson hat im zweiten Quartal über zwei Fünftel mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Den Ausblick für das Umsatzwachstum hob der Konsumgüterkonzern mit Verweis auf die Stärke des Geschäftes leicht an und bezeichnete den Umsatz im Quartal als solide.

JP Morgan verdient im 2. Quartal 9,65 Milliarden Dollar

Die US-Großbank JP Morgan Chase hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Die nach Bilanzsumme größte Bank der USA profitierte unter anderem von höheren Erträgen und niedrigeren Steuern. Einem starken Ergebnis im Privatkundengeschäft standen niedrigere Einnahmen und Gewinne im Investmentbanking und Wertpapierhandel gegenüber. Die Aktie fällt in einer ersten vorbörslichen Reaktion gleichwohl um 1,7 Prozent.

Vodafone startet erstes 5G-Netz in Deutschland

Der Mobilfunkanbieter Vodafone öffnet als erster Betreiber in Deutschland das 5G-Netz für private Nutzer. Wie das Unternehmen mitteilte, aktivierte Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter die ersten 25 Stationen in 20 Städten und Gemeinden. Ab Mittwoch verkauft Vodafone zudem die ersten Tarife und 5G-fähigen Geräte. In einigen Tarifen soll der Zugang zum neuen Mobilfunkstandard monatlich fünf Euro Aufpreis kosten. Teurere Tarife haben den Zugang schon inbegriffen.

S&P prüft Vodafone wegen Liberty-Deal auf Abstufung

S&P Global Ratings hat ihre Bonitätsnote BBB+ für den britischen Mobilfunkkonzern Vodafone auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung gesetzt. Die Finanzierung des Konzerns für die geplante Übernahme von Aktivitäten des Kabelnetzkonzerns Liberty werde von der Ratingagentur als Fremdkapital bewertet, teilte S&P mit und rechnet nicht mit einem schnellen Schuldenabbau.

Wells Fargo übertrifft die Erwartungen im zweiten Quartal

Die US-Bank Wells Fargo hat ihren Gewinn im zweiten Quartal unter anderem dank niedrigerer Kosten kräftig gesteigert. Die Bank von der Westküste übertraf die Markterwartungen deutlich. Der Gewinn stieg auf 6,2 Milliarden US-Dollar von 5,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente Wells Fargo 1,30 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 1,17 Dollar prognostiziert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 12:10 ET (16:10 GMT)