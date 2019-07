Der österreichische Technologiekonzern Andritz reagiert mit einem Stellenabbau bei der deutschen Tochtergesellschaft Schuler auf die Folgen, die die Schwäche am internationalen Automobilmarkt bei ihm hinterlässt. Bei der Schuler AG mit Sitz in Göppingen werden den Angaben zufolge rund 500 Stellen gestrichen - hauptsächlich in der Fertigung - sowie die Fertigungskapazitäten weiter verringert.

AT&T wird für 984 Mio Dollar Technologie im DoJ modernisieren

Das US-Justizministerium (DoJ) hat AT&T den Zuschlag für die Modernisierung seiner Technologie erteilt. Der Auftrag hat einen Wert von rund 984 Millionen US-Dollar und erstreckt sich über 15 Jahre, wie der Telekommunikationskonzern mitteilte. AT&T wird dem Justizministerium IP-Sprach-, Daten-, Sicherheits-, Cloud-Zugangs- und professionelle Dienstleistungen anbieten. Die Kommunikationsplattform wird nach Angaben des DoJ mehr als 120.000 Mitarbeiter an mehr als 2.100 Standorten unterstützen.

Banken droht milliardenschwere Klagen wegen Devisenmanipulation

Führenden Banken drohen wegen möglicher Manipulationen am Devisenmarkt nun auch in Großbritannien hohe Forderungen. Dort haben Investoren eine Sammelklage gegen Barclays, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland und UBS im Volumen von 1 Milliarde Pfund eingereicht.

MSA-Chemiewerk in Moers nun ganz bei Huntsman

Die Huntman Corp ist künftig alleinige Besitzerin des Unternehmens Sasol-Huntsman GmbH & Co KG. Die Gesellschaft mit Sitz in Moers produziert Maleinsäureanhydrid (MSA). Huntsman zahlt den Angaben zufolge 92,5 Millionen US-Dollar an den Partner des bisher paritätischen Joint Ventures, den südafrikanischen Energie- und Chemiekonzern Sasol. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Pfizer und Mylan fusionieren patentfreies Arzneimittelgeschäft

Pfizer will gemeinsam mit dem Generikahersteller Mylan einen Champion am Gesundheitsmarkt formen. Die beiden Unternehmen kündigten an, dass Mylan und die Sparte für patentfreie Arzneien Upjohn von Pfizer fusionieren werden. Das Wall Street Journal hatte bereits unter Berufung auf Kreise über den bevorstehenden Deal berichtet.

Pfizer senkt Prognose wegen Glaxo-Joint-Venture und Akquisitionen

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat seine Jahresprognose gesenkt, um dem Joint Venture für rezeptfreie Gesundheitsprodukte mit Glaxosmithkline und einigen Akquisitionen Rechnung zu tragen. Der New Yorker Konzern rechnet 2019 jetzt nur noch mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von 2,76 bis 2,86 Dollar, bei Einnahmen von 50,5 bis 52,5 Milliarden Dollar. Im April hatte Pfizer noch einen bereinigten Gewinn von 2,83 bis 2,93 Dollar bei einem Umsatz von 52,0 bis 54,0 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

S&P stuft Pfizer auf AA- ab, Rating weiter auf Prüfstand

S&P Global Ratings hat die Bonitätsnote für den Pharmakonzern Pfizer auf AA- von zuvor AA gesenkt. Die Ratinganalysten werteten die Ankündigung der Pfizer Inc, ihre Sparte für patentfreie Arzneien Upjohn mit dem Generikahersteller Mylan zu fusionieren, als leicht negativ für die Geschäftsstärke, weil sie die Diversifikation und Größenordnung bei Therapien verringere.

