Bayer greift tief in die Tasche, um auf dem zukunftsträchtigen Feld der Zelltherapien ganz vorne mitzumischen. Bis zu 600 Millionen Dollar macht der deutsche Pharmakonzern laut Mitteilung insgesamt locker, um Bluerock Therapeutics zu übernehmen, ein Start-up aus Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Ein wesentlicher Grund: Die Forscher dort stehen womöglich vor einen Durchbruch bei der Parkinson-Krankheit, an der weltweit 7 Millionen Menschen leiden und die sich immer weiter ausbreitet. Konkret setzen die Forscher darauf, die degenerative Veränderung des Nervensystems bei den Betroffenen, die für den fortschreitenden Verlust ihrer motorischen Kontrolle verantwortlich ist, mit Hilfe von genomeditierten Zellen gezielt reparieren und den Abbau umkehren zu können. Bislang gilt Parkinson als unheilbar. Noch in diesem Jahr soll das Parkinson-Programm in die klinische Phase gehen.

EPGC-Chef will nach gescheiterter Metro-Übernahme zunächst abwarten

Daniel Kretinskys Übernahmeangebot für Metro ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gescheitert. Nun will der Chef der Investmentgesellschaft EP Global Commerce als Großaktionär mit rund 17,5 Prozent erstmal die weitere Entwicklung bei Metro abwarten, bevor er entscheidet, ob er aufstockt oder gar ein neues Angebot vorlegt. Ein Komplettausstieg erscheint unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. "Alle Optionen sind offen. Wir werden wahrscheinlich erstmal den Verkauf des Chinageschäfts und von Real abwarten", sagte Kretinsky laut Sprecher in einem Pressegespräch in Düsseldorf. Derzeit werde man sich mit den 17,5 Prozent begnügen, die man nach dem wohl gescheiterten Übernahmeangebot halte.

Freenet hält nach stabilem Quartal an Prognose fest

Der Telekomdienstleister Freenet hat im zweiten Quartal an die stabile Entwicklung des Vorquartals angeknüpft. Das Unternehmen steigerte sowohl die Umsätze als auch den Kundenstamm leicht. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die im TecDAX notierte Freenet AG. In den ersten drei Monaten lag der Umsatz mit 699,1 Millionen Euro 0,4 Prozent über Vorjahr, wie der Konzern mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 107,5 Millionen knapp unter dem Vorjahreswert von 108,1 Millionen Euro. Das Nettoergebnis sank den weiteren Angaben zufolge auf 55,5 Millionen nach 61,3 Millionen im Vorjahr.

Unicredit-Chairman Fabrizio Saccomanni verstorben

Der Chairman der italienischen Unicredit, Fabrizio Saccomanni, ist verstorben. Die Bank bestätigte dies am frühen Donnerstagabend. Zuvor hatte eine informierte Person über den Tod des 76-jährigen berichtet. Saccomanni wurde im vergangenen Jahr Chairman der Bank nach einer langen Karriere bei der italienischen Notenbank, wo er als Generaldirektor tätig war. Zudem war er kurze Zeit Wirtschaftsminister in Italien in der Regierung von Premierminister Enrico Letta.

Kraft Heinz muss erneut Milliarden abschreiben - Aktie rutscht ab

Der US-Konzern Kraft Heinz muss den Wert einiger Marken weiter abschreiben - und das ist womöglich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die Gesellschaft, die aus der Fusion von Kraft Foods und der H. J. Heinz Company entstand, erklärte am Donnerstag, in der ersten Jahreshälfte des laufenden Geschäftsjahres habe man eine Wertminderung von insgesamt 1,22 Milliarden US-Dollar vorgenommen. Wegen der Auswirkungen eines Bilanzskandals und schleppender Umsätze seien weitere Abschreibungen möglich, teilte das Unternehmen mit. Im frühen Handel an der Wall Street verliert der Aktienkurs 15 Prozent auf 26,20 Dollar.

