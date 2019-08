Irische Ryanair-Piloten unterstützen Streikmaßnahmen

Ryanair drohen auch in Irland Streiks. Die irischen Piloten der Billigfluggesellschaft haben einen möglichen Arbeitskampf mit großer Mehrheit unterstützt, wie die Pilotengewerkschaft Ialpa mitteilte, einen Tag nachdem ihre britischen Kollegen für Streiks votiert hatten. In einer Urabstimmung votierten 94 Prozent der irischen Piloten für Streiks, es sei denn die Airline würde auf ihre Kritik an Gehältern oder Arbeitsbedingungen reagieren, teilte die Irish Air Line Pilot's Association (Ialpa) mit.

Saudi-Aramco-IPO könnte bereits Anfang 2020 erfolgen - Kreise

Saudi-Arabiens staatliche Ölgesellschaft treibt ihre Börsenpläne schneller voran als bislang geplant: Das IPO von Saudi Aramco - das das weltgrößte wäre - könne bereits Anfang kommenden Jahres stattfinden, sagten mit den Überlegungen vertraute Personen. Demnach hoffen Regierungsvertreter darauf, von der positiven internationalen Reaktion auf das Debüt des Konzerns am Anleihemarkt profitieren zu können.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2019 12:36 ET (16:36 GMT)