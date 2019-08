Die Südzucker-Tochter Cropenergies hat dank höherer Erlöse für Ethanol ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2019/20 angehoben. Das erneuerbare Ethanol stellt eine nachhaltige Alternative zu fossilem Benzin dar. Der operative Gewinn in den zwölf Monaten per Ende Februar soll nun 50 bis 75 Millionen Euro und das EBITDA soll 90 bis 120 Millionen Euro erreichen. Bislang hatte die Cropenergies AG einen operativen Gewinn von 30 bis 70 Millionen und ein EBITDA von 70 bis 115 Millionen erwartet.

Stemmer Imaging wächst dank gutem Schlussquartal

Stemmer Imaging hat das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem soliden Schlussquartal beendet und die eigene Umsatzprognose erreicht. Das operative Ergebnis des Anbieters von Bildverarbeitungstechnologie wurde indes von Integrationskosten nach Zukäufen belastet. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni nach vorläufigen Zahlen um 8,3 Prozent auf 109 Millionen Euro.

BGH hebt Rossmann-Verurteilung zu Geldbuße von 30 Mio Euro auf

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verurteilung der Drogeriekette Rossmann zu einer Geldbuße von 30 Millionen Euro aus formalen Gründen aufgehoben. Das Oberlandesgericht Düsseldorf muss nun erneut über den Fall entscheiden, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten BGH-Beschluss hervorgeht. Das OLG Düsseldorf hatte die Strafe gegen das Unternehmen im Februar 2018 wegen Preisabsprachen beim Vertrieb von Kaffee verhängt.

IPO/Wework vor Börsengang mit großem Verlust

Der Büroraum-Anbieter Wework hat den nächsten Schritt in Richtung seines langerwarteten Börsengangs gemacht. Das US-Unternehmen hat den IPO-Antrag veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen bei Milliardenumsätzen große Verluste macht. Die We Co, die bis vor Kurzem noch als Wework Cos firmierte, könnte bereits im September an die Börse gehen. Zuletzt wurde das Unternehmen mit 47 Milliarden US-Dollar bewertet.

Marktanteil von Huawei-Smartphones in Europa sinkt erstmals

Der chinesische Technikkonzern Huawei leidet unter den Sanktionen der USA: Der Marktanteil der Huawei-Smartphones in Europa sank im zweiten Quartal erstmals, wie das Marktforschungsunternehmen Canalys am Mittwoch mitteilte. Demnach ging der Verkauf von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16 Prozent auf 8,5 Millionen Geräte zurück. Der Marktanteil sank damit von 20 auf 18,8 Prozent.

