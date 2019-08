Volkswagen hat den am Donnerstag aufgekommenen Spekulationen über einen möglichen Einstieg bei Tesla eine klare Absage erteilt. "Die Spekulationen sind gegenstandslos." Das Manager Magazin hatte aus der Konzernspitze zitiert: VW-Chef Herbert Diess "würde sofort einsteigen, wenn er könnte". Er glaube, dass Volkswagen von Teslas Batterie- und vor allem Softwarekompetenz profitieren könne.

Audi will in Kooperation von Daimler und BMW einsteigen - Presse

Der Autobauer Audi will laut einem Magazinbericht in die Kooperation von BMW und Daimler im Bereich selbstfahrender Autos einsteigen. Audi wolle dies schon Mitte September während der Automesse IAA verkünden, berichtet die Wirtschaftswoche ohne Angabe von Quellen.

Freenet bleibt im Streit mit Sunrise um UPC-Übernahme hart

In dem eskalierenden Streit zwischen Freenet und dem Schweizer Telekomkonzern Sunrise um die Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC will Freenet gegebenenfalls auch rechtliche Wege beschreiten. Das Unternehmen werde alle rechtlichen und kommerziellen Mittel und Wege in Erwägung ziehen, um Schaden von Freenet abzuhalten, schrieb der Konzern, der mit knapp 25 Prozent an Sunrise beteiligt ist.

Moody's senkt Ausblick für Hella auf negativ - Ratings bestätigt

Moody's Investors Service hat den Ausblick für die Bonität des Autozulieferers Hella auf negativ von zuvor stabil gesenkt. Das Langfristrating Baa1 und das Kurzfristrating P-2 bestätigte Moody's. Der negative Ausblick spiegele das insgesamt negative Branchenumfeld für die europäischen Automobilzulieferer wider und die Herausforderungen für die Hella GmbH & Co KGaA, die Verschuldungsquote und die Margen auf den aktuellen Niveaus zu halten, schrieben die Ratinganalysten.

Nanogate gibt Ziele 2019 auf - Prognose 2020 wackelt

Die wachsende Unsicherheit vor allem ihrer Kunden im Bereich Mobility verhagelt der Nanogate SE die Jahresplanung. Und auch die Prognose für 2020 wackelt. Sie werde überprüft, hieß es. Auf die angespanntere Lage will das Technologieunternehmen aus Saarbrücken mit einer Verstärkung der Effizienzmaßnahmen reagieren.

Studie: Amazon und Microsoft entwickeln gefährliche Künstliche Intelligenz

Unternehmen wie Amazon und Microsoft entwickeln gefährliche autonome Systeme, die als Bestandteil tödlicher Waffen genutzt werden können. Das ergab eine in dieser Woche veröffentlichte Studie der niederländischen Nichtregierungsorganisation (NGO) Pax. Pax befragte die 50 wichtigsten Technologieentwickler aus zwölf Ländern über ihre Haltung zu autonomen Waffensystemen.

Ryanair kann Flugplan in Großbritannien trotz Streikaufrufs aufrecht erhalten

Der Aufruf zum Streik der Piloten bei Ryanair in Großbritannien hat sich nach Angaben der Airline vorerst nicht auf den Flugplan ausgewirkt. Alle Flüge ab und nach Großbritannien seien am Morgen wie geplant gestartet und gelandet, teilte Ryanair mit. Die Pünktlichkeit lag demnach bei 97 Prozent, und das wegen Verzögerungen bei den Flugsicherheitskontrollen. Die Gewerkschaft Balpa hatte für Donnerstag und Freitag zum Streik aufgerufen.

Mastercard untersucht Datenleck von Bonusprogramm in Deutschland

Der Kreditkartenkonzern Mastercard untersucht ein Datenleck bei einem Bonusprogramm in Deutschland, bei dem persönliche Informationen wie Namen, Adressen und Kreditkartennummern von Kunden im Internet veröffentlicht wurden. Das Bonusprogramm "Priceless Specials" ist geschlossen worden, nachdem der Konzern am Montag erstmals von dem Leck erfuhr. Am Mittwoch sei Mastercard jedoch bekanntgeworden, dass eine weitere Datei mit Nutzerdaten online zirkuliere, teilte das Unternehmen mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2019 12:41 ET (16:41 GMT)