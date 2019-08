Der niederländische Online-Zahlungsdienstleister Adyen und Alipay, der mobile Zahlungsdienstleister des chinesischen Online-Händlers Alibaba, kooperieren bei einer weltweiten Zahlungsplattform. Durch die Partnerschaft soll die Adyen NV Zahlungen außerhalb Chinas über die Online-Shopping Apps und Webseiten der Alibaba Group wie AliExpress, Taobao, Tmall and Alibaba.com erleichtern, wie beide Unternehmen mitteilten.

Amazon spricht mit indonesischem Fahrdienst-Sartup Gojek - Kreise

Der Onlinehändler Amazon hat laut informierten Personen mit dem indonesischen Fahrdienstvermittler Gojek Vorgespräche über eine Partnerschaft geführt. Damit könnte der US-Konzern mit seinen Dienstleistungen in einen bevölkerungsstarken neuen Markt expandieren. Die beiden Unternehmen hätten eine Vereinbarung diskutiert, dass Amazon eine beträchtliche Summe in das Startup aus Jakarta investieren und dafür Gojeks Lieferinfrastruktur in Indonesien nutzen würde, sagte einer der Informanten. Ob es am Ende zu einem Deal kommt, ist aber ungewiss.

Lukoil steigert Halbjahresgewinn um 20 Prozent

Lukoil hat im ersten Halbjahr dank gestiegener Öl- und Gasverkäufe deutlich mehr verdient. Wie der russische Öl- und Gaskonzern mitteilte, erhöhte sich der Gewinn um 20 Prozent auf 330,5 Milliarden Rubel (4,48 Milliarden Euro). Trotz des Gewinnanstiegs ist Lukoil zufolge das Wachstum wegen höherer Abschreibungen durch die Einführung eines neuen Rechnungslegungsstandards gebremst worden.

Windkraftkonzern Senvion wird zerschlagen

Der Windkraftanlagenhersteller Senvion wird zerschlagen. Weil kein Käufer für das insolvente Unternehmen als Ganzes gefunden wurde, sollen nun die Einzelteile an Investoren verkauft werden. Die Senvion SA teilte mit, sie habe mehrere detaillierte Angebote für verschiedene Bereiche ihres Kerngeschäftes erhalten - allerdings nicht für das Turbinengeschäft. Die Konzepte der Investoren sollen am 10. September der Gläubigerversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Senvion-Aktie brach nach der Mitteilung um gut zwei Drittel ein.

Siemens Gamesa erhält 95-MW-Auftrag für Windpark in den USA

Siemens Gamesa hat von MidAmerican Energy einen Auftrag für das Projekt Southern Hills Expansion in Iowa erhalten. Der spanische Windanlagenbauer, dessen Aktien mehrheitlich Siemens gehören, wird 21 Windturbinen des Typs SG 4.5-145 mit einer flexiblen Leistung von bis zu 4,8 Megawatt (MW) liefern und dreieinhalb Jahre lang die Wartung und den Service übernehmen. Das Projekt hat eine Kapazität von insgesamt 95 MW.

