Der millionenschwere Rechtsstreit zwischen den Energieriesen Vattenfall und Eon um Reststrommengen im Atomkraftwerk Krümmel geht in eine weitere Runde. Ein für Donnerstagnachmittag anberaumtes Urteil am Landgericht Hamburg sei vertagt worden, sagte Gerichtssprecher Kai Wantzen gegenüber Dow Jones Newswires. Grund sei, dass die Klägerin eine neue Argumentation in das Verfahren eingebracht habe: Die Eon-Kernkrafttochter Preussen Elektra berufe sich nun nicht mehr nur auf das Zivil-, sondern auch auf das Kartellrecht.

Delignit senkt Ausblick - Automotive-Nachfrage geringer

Der Hersteller ökologischer Werkstoffe und Systemlösungen Delignit hat im ersten Halbjahr bei höheren Umsätzen operativ weniger verdient. Geringer als erwartete Sonderabrufe sowie hohe Anlaufinvestitionen und Zusatzaufwendungen für den Bereich Reisemobile belasteten das Geschäft. Aus diesem Grund reduzierte das Unternehmen sowohl den Ausblick für den Umsatz als auch das Ergebnis. Delignit rechnet 2019 mit einem Umsatzplus von rund 6 Prozent auf über 64 Millionen Euro. Bisher wurden 70 Millionen Euro erwartet. Die EBITDA-Marge sieht Delignit nun zwischen 6 und 7 Prozent. Ursprünglich hatte das Unternehmen 9,3 Prozent geplant.

Aramco prüft Notierung in zwei Phasen, bevorzugt Tokio - Kreise

Die Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) erwägt offenbar, ihren Börsengang - den weltweit größten - in zwei Phasen aufzuteilen. Den Überlegungen zufolge könnte ein Teil der Aktien noch in diesem Jahr an der saudischen Börse in Riad notiert werden, wie informierte Personen sagten. Eine internationale Emission könne 2020 oder 2021 erfolgen.

Sony verkauft Olympus-Anteil für 685 Millionen Euro

Sony macht seinen Anteil an dem Medizingerätehersteller Olympus zu Geld. Wie der japanische Technologiekonzern mitteilte, verkauft er seine gesamte Olympus-Beteiligung von 5,0 Prozent für 80,4 Milliarden Yen, umgerechnet 685 Millionen Euro. Sony kommt damit der Aufforderung eines aktivistischen Investors nach. Olympus bestätigte Sonys Absicht und kündigte an, bis zu 6,2 Prozent seiner ausstehenden Aktien zurückzukaufen. Die beiden Unternehmen wollen ihre Zusammenarbeit fortsetzen.

Moody's stuft Wirecard zum Start mit Baa3 ein - Ausblick stabil

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat von der Ratingagentur Moody's das begehrte Investmentgrade-Rating bekommen. Wie die Agentur mitteilte, stuft sie Wirecard als erstes Rating langfristig mit Baa3 ein. Der Ausblick ist stabil. Moody's-Analyst Dirk Goedde bescheinigt Wirecard eine führende Position in der Zahlungsabwicklung, insbesondere in Europa und im stark wachsenden asiatischen Markt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2019 12:43 ET (16:43 GMT)