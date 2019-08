Der Spezialchemiekonzern Evonik wird im Chemiepark Marl ein neues hocheffizientes und modernes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk errichten. Die entsprechenden Verträge mit Siemens für den Bau des aus zwei Blöcken bestehenden Kraftwerks wurde am Freitag unterzeichnet, wie die Evonik Industries AG mitteilte. Das Projektvolumen liegt im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Allergan einigt sich mit zwei Klägern in Opioid-Fall

Der irische Pharmakonzern Allergan hat sich im US-Bundesstaat Ohio gegen Zahlung von insgesamt 5 Millionen US-Dollar mit zwei Klägern außergerichtlich in einem Streitfall um Opioide geeinigt. Wie Allergan mitteilte, wird das Unternehmen 1,9 Millionen Dollar an Summit County und 3,1 Millionen Dollar an Cuyahoga County - beide in Ohio - zahlen. Damit sind alle Forderungen abgedeckt, die sonst im Oktober Teil eines Bundes-Gerichtsverfahrens in Cleveland im Zusammenhang mit Opioid-Abhängigkeit in den USA gewesen wären.

Tesla erhöht Preise für Model 3 in China

Der Elektroautobauer Tesla hat vor der Erhöhung chinesischer Zölle auf US-Importwagen an der Preisschraube gedreht. Das Unternehmen erhöhte in China den Preis für ein importiertes Auto der Baureihe Model 3 auf 50.870 US-Dollar von 49.750 Dollar. Der Druck auf Tesla steigt, die Produktion in seinem neuen Werk in Schanghai hochzufahren. China wird seine Zölle auf Importautos aus den USA im Dezember wieder auf 40 Prozent von 15 Prozent hochsetzen. Die temporäre Absenkung war als Geste des guten Willens im Vorfeld von Handelsgesprächen erfolgt.

August 30, 2019