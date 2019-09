Die Staatsanwaltschaft Köln hat am Dienstag weitere Ermittlungen im Cum-Ex-Verfahrenskomplex bestätigt. Sie teilte auf Anfrage mit, "dass heute im Rahmen des Verfahrenskomplexes um die Cum-Ex-Geschäfte Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden". Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet, dass Beamte der Staatsanwaltschaft Köln die Frankfurter Zentrale der Commerzbank wegen des Verdachts der Beteiligung der Bank an so genannten Cum-Ex-Geschäften durchsuchen. Die Commerzbank teilte lediglich mit, dass sie mit den Behörden kooperiere, sich aber nicht zu laufenden Ermittlungen äußern wolle. "Es ist in unserem eigenen Interesse, dass diese Angelegenheit schnellstmöglich aufgeklärt wird", sagte ein Sprecher.

Telefonica Deutschland prüft Verkauf weiterer Mobilfunkmasten

Telefonica Deutschland erwägt den weiteren Verkauf von Funkstandorten. Eine Möglichkeit sei eine Veräußerung von Dachstandorten an Telxius, teilte Telefonica Deutschland mit. Der Telekommunikationsinfrastrukturanbieter gehört zum spanischen Telefonica-Konzern. Bereits im April 2016 hatte Telefonica Deutschland rund 2.350 freistehende Mobilfunkmasten an Telxius verkauft.

IAA/Audi-Chef: Werden Jahresziele 2019 erreichen

Audi sieht sich trotz der abschwächenden Automärkte weiter auf Kurs, die Prognose 2019 zu erreichen. "Bei unseren Zielen für dieses Jahr liegen wir gut auf Kurs", sagte Audi-CEO Bram Schot im Gespräch mit Dow Jones Newswires am Rande der IAA. Zuversichtlich stimme die VW-Tochter besonders das zweite Halbjahr, in dem Audi bei den Verkäufen mehr Dynamik erwarte. Aber auch die erreichten Einsparungen würden sich bereits auszahlen.

IAA/Audi-Chef: Werden CO2-Ziele 2021 erreichen

Audi sieht sich auf Kurs, die ab 2021 in der EU geltenden schärferen CO2-Ziele zu erreichen. "Wir geben alles, um den CO2-Zielwert für 2021 zu erreichen. Und wir schaffen das", sagte Audi-CEO Bram Schot im Gespräch mit Dow Jones Newswires am Rande der IAA. Vergangenes Jahr lag die VW-Tochter noch relativ weit weg von dem angepeilten Zielwert. Entscheidend sei aber das Jahr 2021, und dann habe Audi weitere Elektromodelle im Angebot, unter anderem den E-Tron Q4.

MTU Aero Engines platziert Wandelschuldverschreibung

Der Triebwerkshersteller MTU hat seine neuen Wandelschuldverschreibungen vollständig platziert. Der Ausgabepreis liegt bei 103 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Dies entspreche einer jährlichen Rendite bis zur Endfälligkeit von -0,34 Prozent. Die Wandlungsprämie wurde mit 55 Prozent über dem Referenzaktienpreis festgelegt.

Grounding der 737 Max macht Boeing immer stärker zu schaffen

Das andauernde Grounding des Problemfliegers 737 Max setzt Boeing immer stärker zu. Im August lieferte der US-Flugzeugbauer nur 18 Maschinen aus und ist damit auf dem Weg, 2019 den niedrigsten Absatz seit acht Jahren zu verzeichnen. Von Januar bis August hat Boeing nach eigenen Angaben 276 Flugzeuge ausgeliefert, im Vorjahreszeitraum waren es noch 481 Maschinen. Boeing erhielt im vergangenen Monat neun Bestellungen, darunter zwei für das Business-Modell der 737. Den sechsten Monat in Folge bestellte keine Airline eine Maschine des Typs 737 Max.

British Airways streicht wegen Pilotenstreiks erneut fast alle Flüge

Wegen eines massiven Pilotenstreiks hat die britische Fluggesellschaft British Airways den zweiten Tag in Folge nahezu alle Verbindungen von und nach Großbritannien gestrichen. In einer zum Vortag identischen Erklärung hieß es am Dienstag, die Fluggesellschaft müsse fast 100 Prozent ihrer 850 täglichen Verbindungen streichen. Betroffen waren erneut mehr als 100.000 Passagiere. Die Airline entschuldigte sich bei ihnen für die Unannehmlichkeiten.

IPO/Aramco plant zweiteiliges Listing in Riad

Saudi-Arabien plant offenbar einen zweiteiligen Börsengang seines Ölkonzerns Saudi Arabian Oil Co (Aramco) an die inländische Börse. In diesem Jahr soll an der Börse in Riad ein Prozent der Gesellschaft platziert werden und ein weiteres Prozent dann 2020 folgen, sagten mit der Sache vertraute Personen. Die Regierung versuche so, das Kernstück des Wirtschaftsreformprogramms von Kronprinz Mohammed bin Salman zu beschleunigen. Das saudische Königshaus will 5 Prozent von Aramco an der Börse listen lassen, um so Milliarden an US-Dollar für die Diversifizierung seiner vom Öl abhängigen Wirtschaft einzusammeln.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2019 12:35 ET (16:35 GMT)