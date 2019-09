Der österreichische Ölkonzern OMV bindet seinen Vorstandsvorsitzenden Rainer Seele bis mindestens Juni 2022. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde der Vertrag zunächst um zwei Jahre verlängert. Er enthält zudem eine Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr.

Flamanville-AKW von EDF unter verschärfter Überwachung

Die französische Regulierungsbehörde für den Kernenergiesektor hat das Kernkraftwerk Flamanville des französischen Versorgers Electricite de France unter erhöhte Beobachtung gestellt.

HSBC stellt Filialgeschäft in Frankreich zum Verkauf - Kreise

Die britische Großbank HSBC will sich offenbar von ihrem defizitären Retail-Geschäft in Frankreich trennen. Die Bank wolle das Geschäft zum Verkauf stellen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Es wäre eine der ersten strategischen Maßnahmen unter dem Interims-CEO Noel Quinn.

Ryanair einigt sich mit deutschen Piloten auf Tarifvertrag

Deutsche Ryanair-Piloten erhalten erstmals Tarifverträge. Wie die irische Fluggesellschaft und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilten, haben sie einen Vergütungstarifvertrag abgeschlossen. Zudem wurde ein tariflicher Sozialplan vereinbart, um bei Personalabbau in der Vergangenheit und in Zukunft soziale Härten abzufedern.

Mastercard und R3 entwickeln grenzüberschreitendes Blockchain-Zahlsystem

Mastercard kooperiert mit dem Blockchain-Softwareentwickler R3 bei der Entwicklung grenzüberschreitender Zahlungstransaktionen mit Hilfe der Blockchain-Technology.

GM ruft 3,5 Millionen Pickup-Trucks und SUVs zurück

Der US-Autobauer General Motors muss wegen eines Problems an den Bremsen rund 3,5 Millionen Autos zurück in die Werkstätten rufen. Wie das Unternehmen mitteilte, sind von dem Rückruf bestimmte Pickup-Trucks und SUVs der Modelljahre 2014 bis 2018 betroffen. An den Fahrzeugen muss ein Defekt behoben werden, der die Betätigung der Bremse mitunter erschwert und somit das Risiko eines Unfalls erhöht.

Uber und Lyft sollen in Kalifornien ihre Fahrer wie Angestellte behandeln

Moderne Transportdienste wie Uber und Lyft sollen in Kalifornien künftig gesetzlich dazu verpflichtet sein, ihre Fahrer wie Festangestellte zu behandeln. Das entsprechende Gesetz - das als möglicherweise einschneidende Wende für die noch relativ junge Branche gilt - wurde am Dienstag vom Senat des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaats verabschiedet. Andere US-Staaten könnten nachfolgen und ähnliche Gesetze beschließen.

Autoverkäufe in China gehen den 14. Monat in Folge zurück

Die Autoverkäufe in China, dem größten Markt der Welt, gehen weiter zurück. Im August sank der Absatz der heimischen und ausländischen Hersteller um knapp sieben Prozent im Vorjahresvergleich, wie der Herstellerverband am Mittwoch mitteilte. Das war bereits der 14. Monat in Folge mit einem Rückgang.

