Siemens Gamesa bestückt den geplanten Windpark West Bakr in Ägypten mit 96 Windturbinen vom Typ SG 2.6-114. Die Auslieferungen beginnen Mitte nächsten Jahres, teilte der Windkrafthersteller mit. Die schlüsselfertigen Anlagen mit einer Gesamtleistung von 250 Megawatt soll 2021 vollständig ans Netz gehen. Auftraggeber Lekela hat mit Siemens Gamesa auch einen über 15 Jahre laufenden Wartungsvertrag geschlossen. Insgesamt sind an dem Standort nahe dem Golf von Suez Windanlagen mit einer Erzeugungskapazität von 1.000 Megawatt geplant.

Cancom übernimmt britischen Wettbewerber Novosco für 70 Mio GBP

Der IT-Dienstleister Cancom verstärkt sich mit der Übernahme des britischen Konkurrenten Novosco und erhält damit erstmals einen direkten Marktzugang in Irland. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von rund 70 Millionen britischen Pfund, wie die Cancom SE mitteilte. Davon erhalten die Eigentümer der Novosco Group etwa 60 Millionen Pfund in bar, sowie Anteile von 7,5 Prozent an der britischen Tochtergesellschaft Cancom Ltd.

Voith schließt zwei Werke wegen Margen- und Wettbewerbsdruck

Die Voith Group wird im Bereich Turbo aufgrund des steigenden Wettbewerbs- und Margendrucks in Deutschland rund 230 Arbeitsplätze streichen und weitere 370 verlagern. Wie das Familienunternehmen mitteilte, soll die Produktion in Sonthofen und Zschopau, wo Produkte aus den Bereichen Industry und Mobility gefertigt werden, bis Ende 2020 komplett eingestellt werden.

EU-Kommission will US-Strafzölle wegen Airbus noch abwenden

Die EU-Kommission will die im Streit um Subventionen für die Flugzeugindustrie von der Welthandelsorganisation (WTO) genehmigten US-Strafzölle noch abwenden. "Bis zur allerletzten Stunde werden wir die Amerikaner weiter drängen, um zu sehen, ob sie die Zölle einfrieren", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Brüssel. Dafür blieben der EU noch vier Tage, fügte sie hinzu.

Milliardenauftrag für chinesischen Staatskonzern an Russlands Küste

Die staatliche China National Chemical Engineering Co hat einen Auftrag im russischen Teil der Ostsee im Wert von bis zu 12,0 Milliarden Euro erhalten. Der Anlagenbauer unterzeichnete den Vertrag mit RusGazDobycha, einem auf Erkundung und Verarbeitung von Erdgas ausgerichteten russischen Konzern. Das auf voraussichtlich 60 Monate angelegte Projekt umfasst in erster Linie den Bau einer Erdgasaufbereitungsanlage an der russischen Küste des Finnischen Meerbusens, etwa 160 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt.

EU prüft geplante Staatshilfe für Samsung-Werk in Ungarn eingehend

Die Europäische Kommission nimmt eine geplante staatliche Beihilfe für den Ausbau eines Samsung-Werks in Ungarn in Höhe von 108 Millionen Euro genauer unter die Lupe. Die Brüsseler Behörde hat eine eingehende Untersuchung eingeleitet, ob das Vorhaben mit den EU-Vorschriften über staatliche Regionalbeihilfen vereinbar ist.

