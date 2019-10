Die Hannover Rück ist zuversichtlich für den deutschen Markt. Wie der Rückversicherer mitteilte, rechnet die für Deutschland zuständige Tochter E+S Rückversicherung AG im kommenden Jahr mit einer positiven Prämienentwicklung. Ihren Optimismus gründet sie auf neuen Geschäftschchancen in Bereichen wie Telematik oder Rechtsschutz sowie verbesserten Konditionen im Erstversicherungsgeschäft. Sie will ihren Marktanteil auf hohem Niveau halten und in einigen Sparten Geschäft ausbauen.

Tom Tailor wechselt Vorstandschef aus

Der Modehändler Tom Tailor bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Heiko Schäfer werde sein Mandat auf eigenen Wunsch per Ende Oktober niederlegen, teilte das Unternehmen mit. Neuer Chef werde ab 1. November Gernot Lenz.

ABB und Keppel wollen autonomen Schiffsbetrieb entwickeln

Der Industriekonzern ABB hat einen Vertrag zur Entwicklung von Technik für autonome Schiffe mit der Keppel Offshore & Marine unterzeichnet. Im Rahmen dieses Projektes wollen ABB und Keppel einen 32 Meter langen Hafenschlepper mit digitalen Komponenten ausrüsten. Ziel ist es laut ABB, im Hafen von Singapur bis Ende 2020 den autonomen Schiffsbetrieb zu starten.

A.P. Moeller-Maersk hebt EBITDA-Ausblick an

Der Reedereikonzern A.P. Moeller-Maersk wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Basierend auf den Zahlen für das dritte Quartal und dem aktualisierten Ausblick für die Frachtraten, Volumina und Treibstoffpreise erhöhe Moeller-Maersk seine Erwartung für das Ergebnis 2019, teilte das Unternehmen mit.

Atlas Copco erfreut Investoren mit starkem Auftragseingang

Der schwedische Industriedienstleister Atlas Copco hat Invesotren mit überraschend guten Auftragszahlen überzeugt. Der Konzern steigerte den Ordereingang zum Ende des dritten Quartals um 16 Prozent.

Telecom Italia ernennt Salvatore Rossi zum Verwaltungsratschef

Salvatore Rossi wird neuer Verwaltungsratsvorsitzender der Telecom Italia Spa. Der Manager sei einstimmig von dem Gremium gewählt worden, teilte der Telekomkonzern mit. Salvatore Rossi folgt auf Fulvio Rossi, der Ende September zurückgetreten war.

Volvo investiert in israelisches Sicherheits-Start-up

Der schwedische Automobilkonzern Volvo investiert in ein israelisches Cybersicherheitsunternehmen. Ziel des Investments in das Start-up Upstream Security sei die Entwicklung von Systemen für Fahrzeuge zum Schutz vor Cyberbedrohungen. Finanzielle Details nannte Volvo am Montag in der Mitteilung nicht. Der Deal solle keinen wesentlichen Einfluss auf die Ertrags- oder Finanzlage der Volvo Group haben.

Coty stellt Geschäftsbereiche mit Milliardenumsatz zur Disposition

Der Kosmetikhersteller Coty will sich von Geschäftsteilen trennen. Wie das von der JAB Holding der deutschen Milliardärsfamilie kontrollierte Unternehmen mitteilte, prüft es einen Verkauf seiner professionellen Beauty-Geschäfte mit Marken wie Wella und OPI. Die zur Disposition stehenden Geschäfte werden in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar erzielen, so Coty.

Halliburton verfehlt mit Quartalszahlen die Ewartungen

Der Ölfeldausrüster Halliburton hat im dritten Quartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und auch weniger als erwartet. Vor allem ein schwaches Geschäft in Nordamerika drückte auf die Bilanz.

Investoren erwerben Handelskonzern Hudson's Bay

Die ehemalige Muttergesellschaft der deutschen Warenhauskette Kaufhof soll von der Börse genommen werden. Eine Investorengruppe, zu der auch Hudson's-Bay-Chairman Richard Baker gehört, legte ein Gebot von 10,30 kanadischen Dollar je Aktie vor, wie die Handelskette mitteilte. Sie erhöhten damit ihre eigene Offerte aus dem Juni um 9 Prozent.

Netflix will sich 2 Milliarden Dollar über Anleihen besorgen

Der Streamingdienst Netflix zapft den Anleihemarkt an. Wie das Unternehmen mitteilte, will es über Anleihen 2 Milliarden US-Dollar aufnehmen. Den Erlös will der Konzern unter anderem für die Finanzierung von lizenzierten Inhalten, Eigenproduktionen und potenzielle Akquisitionen verwenden. Netflix will Anleihen sowohl in Euro als auch in Dollar ausgeben.

Colorado zieht sich aus Verfahren gegen T-Mobile-Sprint-Fusion zurück

T-Mobile US hat einen weiteren Schritt in Richtung einer Fusion mit dem Konkurrenten Sprint gemacht. Der US-Bundesstaat Colorado hat sich aus dem von mehreren Staaten angestrengten Verfahren gegen den 26 Milliarden US-Dollar schweren Zusammenschluss der beiden Mobilfunkanbieter zurückgezogen, so wie zuvor Mississippi.

Vier Pharmafirmen erzielen Vergleich in US-Opioide-Rechtsstreit

Vier Pharmaunternehmen haben im Rechtsstreit um die Opioide-Krise in den USA in letzter Minute vor Beginn eines vielbeachteten Prozesses einen Vergleich im Volumen von 260 Millionen US-Dollar geschlossen. Die Handelsunternehmen McKesson, Cardinal Health und AmerisourceBergen erklärten sich zur Zahlung von zusammen 215 Millionen US-Dollar bereit, wie Anwälte mitteilten. Der israelische Pharmahersteller Teva Pharmaceuticals zahlt 20 Millionen Dollar in bar über die kommenden zwei Jahre und spendet 25 Millionen Dollar für die Suchtbekämpfung.

China Mobile verdient 14 Prozent weniger

Das Telekomunternehmen China Mobile hat in den ersten neun Monaten 2019 einen Rückgang des Nettogewinns um 14 Prozent verzeichnet. Als Grund für die schwachen Zahlen nannte der Konzern ein sehr intensives Wettbewerbsumfeld. Der Nettogewinn für den Zeitraum Januar bis September betrug 81,8 Milliarden Yuan (rund 10 Milliarden Euro).

