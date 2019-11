Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Verhandlungen mit der Lufthansa-Geschäftsführung über einen Tarifvertrag für die rund 3.500 saisonalen Flugbegleiter aufgenommen. Dem seien mehrwöchige Sondierungsgespräche vorausgegangen, teilte Verdi mit. Die nach dem Tarifvertrag Saisonalitätsmodelle Kabine (SMK) beschäftigten Mitarbeiter sind den Angaben zufolge ausschließlich an den Flughäfen Frankfurt und München stationiert.

Fonds von Allianz Global Investors verkaufen weitere Osram-Aktien

Osram-Großaktionär Allianz Global Investors verkauft trotz des inzwischen laufenden Übernahmeangebots von AMS weiter Aktien des Münchner Lichtkonzerns direkt. Einer Stimmrechtsmitteilung von Osram ist zu entnehmen, dass die Beteiligung inzwischen unter die Meldeschwelle von 5 Prozent gefallen ist. Damit nutzen die Fonds des Vermögensverwalters offenbar die relativ hohen Preise, die wegen der erneuten AMS-Offerte am Markt zu bekommen sind.

Osram-Konzernbetriebsrat will neue AMS-Offerte gerichtlich stoppen

In der Übernahmeschlacht um Osram will die Arbeitnehmervertretung den österreichischen Bieter AMS mit juristischer Hilfe stoppen. In einem Eilverfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt soll die Finanzaufsicht BaFin vom Gericht gezwungen werden, dem Unternehmen aus der Steiermark seinen zweiten Übernahmeversuch zu untersagen. Die Bafin, so der Konzernbetriebsrat, hätte AMS einen zweiten Anlauf nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz verbieten müssen, sei aber untätig geblieben.

Netzanbieter wollen gemeinsam weiße Mobilfunk-Flecken schließen

Die Deutsche Telekom, Telefonica Deutschland und Vodafone wollen gemeinsam gegen Funklöcher vorgehen. Dazu wurde eine Absichtserklärung für den Ausbau der Mobilfunknetze unterzeichnet, wie die drei Telekommunikationsanbieter mitteilten. Ziel sei es, bis zu 6.000 neue Mobilfunkstandorte koordiniert aufzubauen und zu nutzen. Erreicht werden soll eine bestmögliche mobile Breitbandversorgung in ganz Deutschland, insbesondere auf dem Land und entlang der Verkehrswege auf Straßen, Schienen und Flüssen.

Manz mit EBIT-Verlust nach 9 Monaten - Gewinnprognose gesenkt

Der Maschinenbauer Manz hat in den ersten neun Monaten auf operativer Basis (EBIT) den Verlust ausgeweitet und einen Umsatzrückgang verbucht. Am Nachmittag hatte das Unternehmen aus Reutlingen bereits die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt.

Telefonica startet erstes 5G-Campus-Netz in der Hauptstadt

Der Kommunikationsanbieter Telefonica Deutschland hat das erste Campus-Netz der 5G-Mobilfunktechnologie in Berlin in Betrieb genommen. Im Geschäft Basecamp in Berlin-Mitte können Besucher die neue Technologie im "5G Innovationsraum" in den kommenden Monaten real ausprobieren, teilte das Unternehmen mit.

Credit Suisse ernennt Miller zum Chef des Investment Bankings

Die Credit Suisse Group hat David Miller zum neuen CEO des Investment Bankings und Capital-Markets-Geschäfts ernannt. Die Berufung erfolgt im Rahmen einer breiten gefassten Umstrukturierung des Bereichs. Die Sparte hatte im dritten Quartal eine schwache Performance verzeichnet hatte, belastet nach CS-Angaben durch weniger Fusionen und Übernahmen, Börsengänge sowie "schwierigen Marktbedingungen, die von Volatilität und Unsicherheit geprägt sind". Der Bereich wies im Quartal einen Verlust und um rund 20 Prozent rückläufige Einnahmen aus.

Bestattungsunternehmen Dignity verzeichnet Gewinnrückgang

Das britische Bestattungsunternehmen Dignity hat im dritten Quartal einen Rückgang des operativen Ergebnisses um 8,2 Prozent verzeichnet. Der Vorstand kündigte an, seine Strategie im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen der Branche überarbeiten zu wollen. Für die 13 Wochen per Ende September lag der bereinigte Betriebsgewinn bei 11,2 Millionen Pfund gegenüber 12,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz betrug den weiteren Angaben zufolge 225,4 (244,2) Millionen Pfund.

UBS muss wegen Irreführung von Kunden 46 Mio Euro Strafe zahlen

Die Regulierungsbehörden in Hongkong haben die UBS wegen Irreführung wohlhabender Kunden zur Kasse gebeten. Wie die Hongkonger Börsenaufsicht mitteilte, muss die Schweizer Bank eine Strafe von 400 Millionen Hongkong-Dollar zahlen, umgerechnet rund 46 Millionen Euro. Zudem fordert die Aufsicht 200 Millionen Hongkong-Dollar als Entschädigung für betroffene Kunden.

IATA fordert Afrika zu Verbesserung seiner Luftfahrtbranche auf

Der internationale Luftfahrtverband IATA hat die Regierungen und die Luftfahrtindustrie in Afrika dazu aufgefordert, sich auf sicherheits- und wettbewerbsrelevante Prioritäten zu konzentrieren, um den Sektor zu verbessern. "Da sich die Nachfrage in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt, wird die entscheidende Rolle, die die Luftfahrt für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Afrikas spielt, zu gleichen Teilen zunehmen", sagte IATA-CEO Alexandre de Juniac.

