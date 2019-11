Bei Thyssenkrupp sollen im zuletzt verlustträchtigen Geschäftsfeld System Engineering 640 von 3.500 Stellen in Deutschland wegfallen. Das sieht ein Restrukturierungskonzept vor, das der Stahl- und Industriekonzern den betroffenen Mitarbeitern am Mittwoch auf Betriebsversammlungen vorstellte. System Engineering entwickelt und baut Produktionsanlagen für die Autoindustrie.

Innogy testet System für Energieautarkie von Gewerbetreibenden

Der in der Zerschlagung befindliche Energieversorger Innogy hat ein intelligentes System getestet, das Gewerbetreibenden den Bezug von Ladestrom aus selbst produziertem Ökostrom ermöglicht. Dabei kooperiere das Unternehmen mit dem Start-Up GridX und dem Hotel- und Kongresszentrum Wanderath im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz, teilte die Innogy SE anlässlich der Vorstellung der Lösung mit.

Thomas-Cook-Tochter Bucher Reisen & Öger Tours verkauft

Der Abverkauf von Teilen der insolventen deutschen Thomas Cook geht weiter. Die Tochter Bucher Reisen & Öger Tours GmbH wird an den türkischen Reiseveranstalter Anex Tour verkauft, wie das Unternehmen und die Insolvenzverwalter mitteilten. Alle 84 Mitarbeiter werden übernommen.

HSBC will Investmentbanking-Chef versetzen - Kreise

Die britische Bank HSBC Holdings will offenbar ihren langjährigen Investmentbanking-Chef Samir Assaf absetzen. Es würden Gespräche mit dem Manager geführt, um diesen zu einem nicht mehr für das operative Geschäft verantwortlichen Mitarbeiter in der Sparte Global Banking and Markets zu machen, berichten mehrere Informanten. Als erste hatte die Financial Times über die Personalie am Mittwoch berichtet.

Intesa und Zahlungsdienstleister Nexi wollen enger kooperieren

Die Turiner Bank Intesa Sanpaolo und der italienische Zahlungsdienstleister Nexi SpA stehen möglicherweise vor einer engeren Verbindung. Nach Angaben von Intesa führen die beiden Unternehmen vorläufige Gespräche über "mögliche Transaktionen, die auf eine Stärkung der bereits bestehenden geschäftlichen Partnerschaft abzielen".

Apple Music steigt ins Streaming für Geschäftskunden ein

Apples Musik-Streamingdienst berieselt künftig auch Einkaufsstraßen sowie Restaurant- und Hotelgäste: Apple Music bietet nun auch Musik für gewerbliche Kunden an. Der Konzern - mittlerweile der nach Kunden zweitgrößte Anbieter von gestreamter Musik für Endverbraucher - hat eine Partnerschaft mit der Playnetwork Inc geschlossen, die auf die Bereitstellung von Musik für kommerzielle Zwecke spezialisiert ist. Apple unterhält bereits eine Pilotversion, die in Läden von Levi Strauss und Harrods zum Einsatz kommt.

Alibaba sammelt bei Zweitlisting in Hongkong 88 Mrd HK-Dollar ein

Während die Bürger in Hongkong weiter protestieren, hat der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba in der Finanzmetropole einen fulminanten Börsenstart hingelegt. Der Konzern aus Hangzhou sammelte mit seiner Zweitplatzierung 88 Milliarden Hongkong-Dollar (etwa 10 Milliarden Euro) ein. Die Aktien wurden zum Stückpreis von 176 HK-Dollar ausgegeben.

