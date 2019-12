Die Friwo AG will sich für den wachsenden Wettbewerb rüsten und verlagert dazu wesentliche Teile der Produktion nach Vietnam. Dies geht mit einem deutlichen Stellenabbau bei dem Hersteller von Ladegeräten, Akkupacks, Netzteilen und LED-Treibern einher. Angesichts der anfallenden Kosten für die Transformation und der unterplanmäßigen Geschäftsentwicklung erwartet das Unternehmen 2019 einen Verlust.

HSBC trennt sich für neue Strategie von Topmanagern

Die britische Bank HSBC hat ihr Topmanagement neu aufgestellt. Am Montag gab die HSBC Holdings plc bekannt, dass drei hochrangige Führungskräfte sich entweder in den Ruhestand verabschieden oder aber auf andere Positionen wechseln. So bestätigte die Bank, dass ihr langjähriger Investmentbankchef, Samir Assaf, sein Amt im März aufgibt und den Posten des Chairman des Bereichs Corporate and Institutional Banking übernimmt. Assafs bisherige Stellvertreter Georges Elhedery und Greg Guyett treten seine Nachfolge an und werden Co-Leiter der Sparte Global Banking and Markets (GBM), einer der größten des Finanzkonzerns nach Vermögenswerten. Assaf ist seit 2000 bei der HSBC und leitet GBM seit 2011.

Airbus erhält Auftrag über 10 A321XLR aus Chile

Der Flugzeughersteller Airbus hat einen Auftrag aus Chile bekommen. Er unterzeichnete mit der chilenischen Billig-Airline Sky Airline eine Kaufvereinbarung über 10 Maschinen des Typs A321XLR. Zu Listenpreisen beträgt das Ordervolumen rund 1,4 Milliarden US-Dollar.

Streit zwischen Mediaset und Vivendi im Januar wieder vor Gericht

Der Rechtsstreit zwischen dem italienischen Medienkonzern Mediaset und seinem Großaktionär Vivendi geht im kommenden Jahr weiter. Das zuständige Gericht in Mailand hat für den 21. Januar eine Anhörung anberaumt. Bei dem Streit geht es um eine neue Konzernstruktur: Mediaset will seine Geschäfte in Italien und Spanien unter einer niederländischen Holding zusammenführen, Vivendi lehnt dies ab. Ein spanisches Gericht hatte die Umbaupläne im Oktober zunächst gestoppt.

US-Pharmakonzern Merck kauft für 2,7 Mrd USD Krebsspezialisten

Die Merck & Co Inc baut ihre Kompetenz im Bereich der Krebserkrankungen aus. Für 20 US-Dollar je Aktie bzw in Summe 2,7 Milliarden Dollar erwirbt der Pharmakonzern die Arqule Inc. Die Pipeline des biopharmazeutischen Unternehmens zielt den Angaben zufolge auf molekulare Ziele und biologische Prozesse ab, die nachweislich zur Entstehung von Krebserkrankungen beim Menschen beitragen.

Richter drückt in T-Mobile-Sprint-Prozess aufs Tempo

Ein Bundesrichter will den Prozess über die 26 Milliarden US-Dollar schwere geplante Fusion von T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint offenbar schnell über die Bühne bringen. Er habe die Anwälte ersucht, ihre üblichen Eröffnungsaussagen zu überspringen, damit umgehend Zeugen befragt werden können. Zudem bat Bezirksrichter Victor Marrero bei der Eröffnung am Montag beide Seiten, ihre Liste der Zeugen zu kürzen.

