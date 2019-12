Die ohnehin schwache Bonität von Thyssenkrupp steht angesichts der zuletzt hohen Liquiditätsabflüsse und der weiterhin schlechten Cashflow-Prognose bei Moody's vor einer weiteren Herabstufung. Die Ratingagentur bestätigte die Ba3-Bewertung zwar, senkte aber den Ausblick von stabil auf negativ. Die entscheidenden Kennziffern seien derzeit schwächer als dies für ein solches Rating zu erwarten sei, hieß es zur Begründung.

Aufsichtsrat von Thyssenkrupp bekommt drei neue Mitglieder

Der Aufsichtsrat des kriselnden Thyssenkrupp-Konzerns soll drei neue Mitglieder bekommen. Ein Wechsel steht beim Vertreter des Großaktionärs Cevian in dem Kontrollgremium an, wie einer Mitteilung des Unternehmens zu entnehmen ist. Auf Jens Tischendorf soll Friederike Helfer folgen, die das Schweizer Büro des schwedischen Investors führt.

Metro-Gewinn soll ab dem nächsten Geschäftsjahr in Schwung kommen

Die Fokussierung des Metro-Konzerns auf das Großhandelsgeschäft mit Gastronomen und unabhängigen Einzelhändlern soll in einem Jahr Früchte tragen. Vorstandschef Olaf Koch stellte bei Vorlage der Bilanz 2018/19 für das laufende Geschäftsjahr zwar nur einen konstanten Gewinn in Aussicht, rechnet für die Folgejahr aber mit einer anziehenden Dynamik.

Mercedes-Benz-Werk Untertürkheim fertigt elektrischen Antriebsstrang

Im Transformationsprozess hin zur Elektromobilität hat Mercedes-Benz Cars eine weitere Entscheidung getroffen. Im Mercedes-Benz-Werk Untertürkheim werden den Angaben zufolge künftig Teile des elektrischen Antriebsstrangs (eATS) gefertigt und montiert.

Staatsanwaltschaft untersucht TÜV Süd wegen Vale-Dammbruch

Die Staatsanwaltschaft München hat eine strafrechtliche Untersuchung der Rolle des deutschen Zertifizierungsunternehmens TÜV Süd beim Dammbruch in einer Eisenerzmine in Brasilien im Januar eingeleitet, bei dem 270 Menschen getötet wurden. Eine Sprecherin bezeichnete die Untersuchung als vorläufig, zum Umfang wollte sie nichts sagen.

Münchener Rück beruft Achim Kassow in den Vorstand

Der Aufsichtsrat der Münchener Rück AG hat Achim Kassow (53) zum 1. Mai 2020 in den Vorstand berufen. Er folgt auf Hermann Pohlchristoph (54), der sein zum 30. April 2020 auslaufendes Mandat aus persönlichen Gründen nicht verlängert und aus dem Unternehmen ausscheiden wird, wie der Rückversicherungskonzern mitteilte.

Secunet Security Networks wird optimistischer

Der gute Auftragsbestand für Dezember sowie der bisherige Geschäftsverlauf stimmen die Secunet Security Networks AG optimistischer für das Gesamtjahr. Das Essener Unternehmen erwartet nun nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 230 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von etwa 35 Millionen Euro. Mitte September lauteten die Ziele auf 210 Millionen Euro bzw 32 Millionen Euro.

BGH prüft Zulässigkeit der Warnwetterapp des Deutschen Wetterdiensts

Der Bundesgerichtshof (BGH) muss darüber entscheiden, ob der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine kostenlose und werbefreie Warnwetterapp mit zahlreichen weiteren Informationen zum Wetter anbieten darf. Der BGH verhandelte am Donnerstag über die Klage des privaten Anbieters Wetter Online, der das Angebot der nationalen Behörde für wettbewerbswidrig hält. Ein Urteil soll erst am 20. März verkündet werden. (Az. I ZR 126/18)

3M verkauft Geschäftssparte für 650 Mio Dollar an Altaris Capital

Der Mischkonzern 3M gibt sein Arzneimittelliefergeschäft nahezu komplett an eine Tochtergesellschaft der Private-Equity-Firma Altaris Capital Partners ab. Das Unternehmen zahle rund 650 Millionen US-Dollar, und zwar bar und in Form von verzinslichen Papieren. Zudem erhalte 3M einen Anteil von 17 Prozent an dem Geschäft, das auf einen jährlichen Umsatz von etwa 380 Millionen Dollar kommt.

Chevron treibt milliardenschweres Anchor-Projekt voran

Die Chevron Corp treibt ihr Projekt Anchor im Golf von Mexiko voran. Der Energiekonzern aus San Ramon teilte mit, dass anfangs Entwicklungsinvestitionen von rund 5,7 Milliarden US-Dollar erforderlich seien. Laut Chevron ist es die erste endgültige Investitionsentscheidung für ein Tiefwasserprojekt, bei dem neue Hochdruck-Fördertechniken eingesetzt werden.

Diebold Nixdorf: 2020 wegen Verkäufen weniger Umsatz, mehr Gewinn

Der US-Geldautomatenhersteller Diebold Nixdorf wagt einen Blick auf die kommenden beiden Jahre. Demnach wird der Umsatz 2020 bei konstanten Wechselkurs stagnieren. Berücksichtige man Verkäufe so werde er um rund 100 Millionen US-Dollar auf 4,2 bis 4,3 Milliarden Dollar sinken. Auf das bereinigte EBITDA würden sich die Verkäufe nur moderat auswirken, schreibt das Unternehmen und sieht hier 430 bis 470 Millionen Dollar.

China hat Bedenken bei Boeings Problemlösungen für 737 Max

Die chinesische Luftfahrtaufsicht hat Bedenken angemeldet, was die von Boeing geplanten Veränderungen am Problemflieger 737 Max angeht. Es sei fraglich, ob die Veränderungen zuverlässig und sicher seien, sagte der Sprecher der Behörde, Liu Lusong.

Southwest einigt sich mit Boeing wegen Flugverbot der 737 Max

Die Southwest Airlines Co hat sich auf eine Teilkompensation von rund 125 Millionen US-Dollar mit Boeing wegen des Flugverbots für Maschinen des Typs 737 Max verständigt. Das Geld will die Airline nach eigenen Angaben mit den Beschäftigten teilen. Die Summe entspreche der erwarteten Minderung des operativen Gewinns wegen der Flugausfälle. Die Gespräche zwischen Southwest und Boeing über weitere Kompensationen würden fortgesetzt, hieß es.

