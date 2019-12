Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof haben in ihrem Tarifstreit eine Einigung erzielt. Wie Verdi mitteilte, wurde für Kaufhof und Karstadt, die im Januar 2020 verschmolzen werden, ein Tarifvertrag vereinbart. Für Karstadt Sports und Karstadt Feinkost gibt es demnach "verbindliche Eckpunktepapiere", die eine Rückkehr zum Flächentarifvertrag fest vereinbaren.

Blackberry-Gewinn übertrifft Erwartungen

Die Blackberry Ltd ist in ihrem dritten Geschäftsquartal zwar wegen einer Verdoppelung der operativen Kosten in die Verlustzone gerutscht. Bereinigt und mit dem Umsatz übertraf das Unternehmen jedoch die Erwartungen.

Testflug von Boeing-Raumkapsel "Starliner" zur ISS fehlgeschlagen

Der Testflug einer Raumkapsel, die das private Luftfahrtunternehmen Boeing für bemannte Raummissionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa entwickelt hat, ist fehlgeschlagen. Nach ihrem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral schlug "Starliner" am Freitag nicht den richtigen Kurs zur Internationalen Raumstation ISS ein, wie Boeing und die Nasa mitteilten. Daher werde die unbemannte Kapsel die ISS nicht erreichen. Eigentlich hatte der Testflug acht Tage dauern sollen.

FDA lässt Impfstoff gegen Zaire-Ebolavirus von Merck & Co zu

Der Pharmakonzern Merck & Co hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für einen Impfstoff gegen das Zaire-Ebolavirus erhalten. Der Impfstoff namens Ervebo dürfe Personen ab 18 Jahren verabreicht werden, teilte Merck & Co am Freitag mit. Nun arbeite man daran, die Herstellung von lizenzierten Dosen auf den Weg zu bringen. Diese dürften etwa im dritten Quartal 2020 verfügbar sein. Merck & Co arbeitet nach weiteren Angaben eng mit der US-Regierung, der Weltgesundheitsorganisation, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und der Impfallianz Gavi zusammen. Die EU-Kommission hatte diesen Impfstoff gegen Ebola bereits Mitte November zugelassen.

