Siemens Gamesa steht kurz vor einem Großauftrag aus den USA. Der spanische Windanlagenhersteller ist von Dominion Energy als bevorzugter Lieferant für den bisher größten Offshore-Windpark in den USA ausgewählt worden, der vor der Küste Virginias bis Ende 2026 entstehen soll. Laut Mitteilung von Siemens Gamesa wird die Anlage mit einer Gesamtleistung von 2,64 Gigawatt geplant. Der Auftrag, dessen Abschluss unter anderem noch von behördlichen Genehmigungen abhängt, soll mit einem langfristigen Wartungs- und Servicevertrag gekoppelt werden.

UBS streicht in Vermögensverwaltung bis zu 500 Stellen - Kreise

Die UBS will nach Informationen eines Insiders bis zu 500 Stellen in der Vermögensverwaltung streichen. Bei der Schweizer Großbank sollen ganze Hierarchieebenen wegfallen, um die Kosten zu senken und die besondere Marktposition bei den vermögenden Kunden zu halten, sagte eine Person, die mit dem Vorhaben vertraut ist.

Seat-Chef de Meo tritt zurück

Der Chef des Volkswagen-Tochterunternehmens Seat, Luca de Meo, ist von seinem Spitzenposten zurückgetreten. Das teilte Seat am Dienstagnachmittag in Martorell in der spanischen Region Katalonien mit, wo sich eines der Stammwerke des Autoherstellers befindet. Die Leitung des Unternehmens soll demnach vorerst Vizechef Carsten Isensee übernehmen.

Ikea zahlt nach Tod von Kleinkind in USA 46 Mio USD Entschädigung

Der Möbelriese Ikea zahlt einer US-Familie 46 Millionen US-Dollar, deren zweijähriger Sohn von einer Kommode erschlagen worden war. Eine Ikea-Sprecherin bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag die Einigung. Das von den Eltern des toten Kindes beauftragte Anwaltsbüro sprach von der höchsten Entschädigung in einem solchen Fall in der US-Geschichte.

Tesla will kleinen SUV Model Y in Schanghai fertigen

esla will seinen geplanten kleinen Elektro-SUV Model Y nun auch in China fertigen. Der Elektroautohersteller kündigte am Dienstag entsprechende Vorarbeiten in der Gigafactory Schanghai an, seinem ersten Produktionsstandort im Ausland. Auf der chinesischen Website hieß es, die ersten Fahrzeuge des Typs könnten 2021 dort gebaut werden. Das Model Y basiert auf dem massentauglichen Model 3 und wird ab Sommer zunächst in den USA ausgeliefert werden. Tesla plant das Fahrzeug auch in Grünheide bei Berlin zu produzieren, wo das erste europäische Werk aus dem Boden gestampft werden soll.

Accenture kauft Symantec-Cybersicherheitssparte von Broadcom

Der Technologie- und Outsourcing-Dienstleister Accenture verstärkt sich weiter im Bereich Internetsicherheit. Das Unternehmen übernimmt das Symantec-Cybersicherheitsgeschäft vom US-Chiphersteller Broadcom. Finanzielle Details nannte Accenture nicht. Das Portfolio der Cybersicherheitsdienstleistungen von Symantec umfasse eine globale Bedrohungsüberwachung und -analyse über ein Netzwerk von Sicherheitsbetriebszentren, Echtzeit-Bedrohungsinformationen und branchenspezifische Bedrohungsinformationen sowie Dienste zur Reaktion auf Vorfälle.

Samsung will künstliche Avatare wie echte Menschen wirken lassen

Samsung will digitale Avatare dank künstlicher Intelligenz (KI) künftig menschlicher wirken lassen. Die KI-Tochter Star Labs des südkoreanischen Technologieriesen stellte auf der Technikmesse CES in Las Vegas am Dienstag ihr Projekt Neon vor: Computeranimierte Geschöpfe, die bislang etwa in Computerspielen, Filmsequenzen oder in Apps häufig noch künstlich und steif wirken, sollen wie echte Menschen "eine Unterhaltung führen und mitfühlen" können, wie Star Labs mitteilte.

Facebook verbannt vor US-Wahlen sogenannte Deepfake-Videos

Facebook verbannt vor den US-Wahlen sogenannte Deepfake-Videos, die aus täuschend echten Bilder erschaffen wurden. Videos, die eine falsche Authentizität vortäuschen, würden künftig von der Plattform gelöscht, teilte Facebook mit. Ausgenommen seien Parodien oder Satire.

Nike wird ab Juni Ausrüster von FC Liverpool

Der US-Sportartikelhersteller Nike wird ab 1. Juni neuer Ausrüster des Fußballclubs FC Liverpool. Einzelheiten zu dem am Dienstag vereinbarten Vertrag wurden nicht mitgeteilt. Ein Sprecher von Nike wollte sich nicht dazu äußern, ob sich die Bedingungen von jenen unterscheiden, die Gegenstand eines Prozesses mit dem aktuellen Ausrüster New Balance Athletics Inc sind.

