Das von Peter Altmaier (CDU) geführte Bundeswirtschaftsministerium hat seinen Gesetzentwurf zum Kohleausstieg präzisiert. In den bereits am Dienstag erstmals vorgelegten Entwurf wurden nun weitere Bestimmungen zum schrittweisen Ende der Braunkohle eingefügt. Demnach soll als erstes Kraftwerk noch in diesem Jahr der Block Niederaußem D mit 297 Megawatt des Energieversorgers RWE vom Netz gehen.

Adani-Auftrag war vor Vertragsschluss im Siemens-Vorstand Thema - Magazin

Siemens-Chef Joe Kaeser war nach einem Bericht des Manager Magazins über den von Klimaschützern kritisierten Signaltechnik-Auftrag für ein Kohlebergwerk in Australien schon vor Vertragsschluss informiert. Der 18 Millionen Euro schwere Auftrag sei bereits bei der Vorstandssitzung am 5. Dezember Thema gewesen und damit fünf Tage vor seiner Unterzeichnung, schreibt das Magazin und beruft sich dabei auf Konzernkreise.

Hamborner Reit macht Ex-TLG-Vorstand Niclas Karoff zum Chef

Die Hamborner Reit AG vergrößert ihren Vorstand von zwei auf drei Mitglieder. Vorstandsvorsitzender soll dabei Niclas Karoff werden. Der Aufsichtsrat bestellte Karoff "im Interesse einer frühzeitigen Nachfolgeplanung", wie es in einer Mitteilung des Gewerbeimmobilienspezialisten aus Duisburg heißt. Karoff war bis zum Herbst 2018 Vorstand bei TLG Immobilien gewesen.

EU erlaubt ZF milliardenschwere Übernahme von Wabco

ZF Friedrichshafen darf den Bremsenhersteller Wabco übernehmen. Die EU-Kommission winkte den Deal, in dem das amerikanisch-belgische Unternehmen mit rund 7 Milliarden Dollar bewertet wird, ohne Auflagen durch. "Die Kommission gelangte zu dem Schluss, dass die Übernahme keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Europäischen Wirtschaftsraum aufwirft", heißt es in der Mitteilung der Brüsseler Behörde.

Andritz unterzeichnet Vorvertrag mit Papierhersteller UPM

Dem Technologiekonzern Andritz winkt ein Auftrag von dem Papierhersteller UPM. Die beiden Konzerne haben einen Vorvertrag zur Lieferung von energieeffizienten und umweltfreundlichen Zellstoffproduktionstechnologien sowie Schlüsselausrüstungen unterzeichnet, wie die Andritz AG mitteilte. Der Auftragswert für Andritz bewege sich im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und der Auftrag werde voraussichtlich im 1. Quartal 2020 gebucht werden.

American Airlines steigert Gewinn und Umsatz

American Airlines hat im vierten Quartal Gewinne und Umsatz gesteigert. Das Flugverbot für die Boeing 737 Max-Flugzeuge führte dazu, dass bei American Airlines im Quartal rund 10.000 Flüge gestrichen werden mussten. Der Nettogewinn stieg im Quartal auf 414 Millionen US-Dollar oder 95 Cent je Aktie, von 325 Millionen Dollar bzw. 70 Cent je Aktie im Vorjahresquartal.

Comcast verdient dank Breitband-Wachstum 26 Prozent mehr

Comcast hat seinen Nettogewinn im vierten Quartal um 26 Prozent gesteigert. Das Wachstum ist erneut auf den Anstieg bei Internet-Abonnenten zurückzuführen, während der US-Kabelkonzern im Pay-TV-Geschäft weiterhin Kunden verlor. Der Konzern aus Philadelphia verbuchte einen Gewinn von rund 3,16 Milliarden US-Dollar oder 68 Cent je Aktie und erfüllte damit die Erwartungen der von Factset befragten Analysten.

Procter & Gamble erhöht erneut den Ausblick

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble wird nach einem guten zweiten Quartal zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr 2019/20. Das Unternehmen, das für Marken wie Pampers, Gillette und Ariel bekannt ist, hat seinen Wachstums- und Gewinnausblick nach einer Erhöhung im Oktober abermals angehoben.

Southwest Airlines verfehlt Erwartungen - 737-Ausfall belastet

Belastet von Ausfall der Boeing 737 Max hat die US-Fluggesellschaft Southwest Airlines im vierten Quartal trotz etwas höherer Erlöse einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie das Unternehmen mitteilte, sank der Gewinn in den drei Monaten auf 514 Millionen von 654 Millionen US-Dollar. Je Aktie verdiente die Airline 0,98 Dollar nach 1,17 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten dem Unternehmen laut Factset mit 1,12 Dollar je Anteil mehr zugetraut.

Travelers übertrifft Gewinnerwartung - Katastrophenschäden sinken

Bei der US-Versicherung Travelers sind im vierten Quartal weniger Katastrophenschäden angefallen, der Nettogewinn nahm entsprechend deutlich zu. Der Konzern verbuchte im Zeitraum von Oktober bis Dezember Katastrophenschäden von 85 Millionen US-Dollar vor Steuern, nach 621 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im Vorjahr schlugen vor allem Waldbrände mit 453 Millionen Dollar zu Buche.

Xerox nominiert 11 Kandidaten für Board von Übernahmeziel HP

Der Druckerhersteller Xerox treibt die feindliche Übernahme des Rivalen HP voran. Wie das Unternehmen mitteilte, will es 11 unabhängige Kandidaten für das Board von HP nominieren, die sich im Sommer auf der Hauptversammlung zur Wahl stellen sollen. Xerox will HP für 33 Milliarden US-Dollar übernehmen.

