Vattenfall-Handelschef den Hollander wird CCO von Uniper

Der bisherige Handelschef des Vattenfall-Konzerns, Niek den Hollander, wechselt in den Vorstand des Energieversorgers Uniper. Das teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Bei Uniper wird der 46-jährige Niederländer ab 1. Juni neuer Chief Commercial Officer (CCO). Er löst Keith Martin ab, der seine Tätigkeit noch bis Ende April 2020 ausübt.

Thomas-Cook-Pleite verursacht dreistellige Millionen-Kosten

Die Insolvenz des Touristikunternehmens Thomas Cook wird für den Steuerzahler Kosten in dreistelliger Millionenhöhe verursachen. Nach Schätzungen des Bundesjustizministeriums belaufen sich die Ausgleichszahlungen an betroffene Reisende auf 263 Millionen Euro. Entsprechende Berichte, die sich auf Unterlagen des Bundestags-Haushaltsausschusses beziehen, bestätigte der zuständige Sprecher im Bundesjustizministerium, Stefan Zimmermann. Das Ressort gehe "von einer Größenordnung von 225 Millionen Euro zuzüglich Abwicklungskosten" aus.

Alstom, Stadler und CAF bieten für 2,7 Mrd Euro schweren Zugauftrag

Um einen Großauftrag des spanischen Eisenbahnkonzerns Renfe für 211 Pendlerzüge haben sich neben dem französischen Hersteller Alstom auch Stadler Rail aus der Schweiz und der spanische Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) beworben. Alle drei bestätigten auf Anfrage von EFE Dow Jones, dass sie Gebote für den Vertrag im Volumen von mehr als 2,7 Milliarden Euro eingereicht hätten.

Uber erwartet wegen Scooter-Daten Konfrontation mit EU-Städten

Der Fahrdienstvermittler Uber rechnet mit einer Konfrontation mit Städten in der EU. Wie der US-Konzern mitteilte, haben mehrere Städte bei dem Unternehmen Daten über die Nutzung von Elektrorollern bzw. Scootern und Fahrrädern angefragt. Hierdurch könnten sich ähnliche Datenschutzprobleme ergeben wie sie auch schon zwischen Uber und der US-Stadt Los Angeles aufgetreten sind.

American Express übertrifft Erwartungen im vierten Quartal

Der Kreditkartenkonzern American Express hat seinen Umsatz im vierten Quartal gesteigert. Der Gewinn sank zwar im Vergleich zum Vorjahr, übertraf aber die Erwartungen der Analysten. American Express erzielte im Quartal einen Gewinn von 1,69 Milliarden US-Dollar, 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Damals hatte ein außerordentlicher Steuervorteil zum Gewinn beigetragen. Das Ergebnis je Aktie erreichte 2,03 Dollar. Das waren 2 Cent mehr als Analysten im Factset-Konsens erwartet hatten.

Walt Disney macht Parks in Schanghai vorübergehend dicht

Walt Disney reagiert auf den Ausbruch des Coronavirus in China. Der Konzern wird seine Parks Disneyland und Disneytown in Schanghai ab Samstag vorübergehend schließen. "Wir werden die Situation weiterhin sorgfältig überwachen und in engem Kontakt mit der lokalen Regierung stehen", teilte das Shanghai Disney Resort mit, das die Parks betreibt.

