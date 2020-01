Führungswechsel bei der Südzucker AG: Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat Wolfgang Heer sein Amt als Vorstandsvorsitzender am Mittwoch in Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt. Der Vertrag des 63 Jahre alten Managers wäre regulär Ende Februar 2021 ausgelaufen. Nachfolger wird zum 1. März Niels Pörksen. Er kommt vom Pflanzenschutzunternehmen Nufarm, bei dem er seit 2014 tätig ist.

Immer mehr Airlines setzen Flüge nach China aus

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China streichen immer mehr Fluggesellschaften ihre Flüge von und nach China. Nach British Airways kündigte nun auch die Deutsche Lufthansa an, die Flüge von und nach China bis 9. Februar auszusetzen. American Airlines will die Verbindung Los Angeles nach Peking und Schanghai wegen eines immer stärkeren Buchungsrückgangs bis Ende März einstellen.

Bahn investiert 2020 Rekordsumme von 12,2 Mrd Euro in Infrastruktur

Die Deutsche Bahn will 2020 so viel Geld in Schienen, Brücken und Bahnhöfe investieren wie noch nie innerhalb eines Jahres. Für die Eisenbahninfrastruktur stehen dem bundeseigenen Konzern rund 12,2 Milliarden Euro und damit 1,5 Milliarden mehr als 2019 zur Verfügung, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte.

AT&T übertrifft Gewinn- und verfehlt Umsatzerwartung

Der Telekomkonzern AT&T hat bei nur leicht geringerem Umsatz im vierten Quartal einen Einbruch des Nettogewinns verzeichnet. Analysten hatten umsatzseitig mehr erwartet, gleichzeitig aber einen stärkeren Gewinnrückgang befürchtet. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte AT&T.

737-Max-Debakel beschert Boeing Jahresverlust

Das anhaltende Flugverbot für die 737 Max hat dem Hersteller Boeing 2019 den ersten Jahresverlust seit mehr als zwei Jahrzehnten beschert. Die Kosten im Zusammenhang mit dem Problemflieger kletterten auf 19 Milliarden US-Dollar. Aber auch in anderen Bereichen läuft es nicht rund, was es für den neuen CEO David Calhoun nicht einfacher macht.

Dow ist trotz Quartalsverlust zuversichtlich für 2020

Der US-Chemiekonzern Dow ist im vierten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Bereinigt um Sondereffekte wie Kosten und Abschreibungen verdiente der Konzern, der im vergangenen Jahr aus der Abspaltung von Dowdupont hervorgegangen ist, aber mehr als erwartet und zeigt sich zuversichtlich für das laufende Jahr. Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Dezember um 15 Prozent auf 10,2 Milliarden US-Dollar, was in erster Linie niedrigeren Preisen in allen Segmenten und einem Rückgang der globalen Energiepreise geschuldet sei.

General Electric übertrifft Gewinn- und Umsatz-Erwartungen

Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat im vierten Quartal einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz verzeichnet. Der Ausblick auf 2020 enthielt jedoch Licht und Schatten, während Analysten beim Gewinn mehr erwartet haben, übertraf der Ausblick für die Cashflow-Entwicklung im Industriegeschäft ihre Erwartungen deutlich. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 5,3 Prozent zu.

Goldman Sachs will Rendite deutlich steigern

Die US-Bank Goldman Sachs wirbt mit ehrgeizigen Zielen um das Vertrauen der Anleger. Auf dem ersten Investorentag der Bank überhaupt sagte CEO David Solomon, Goldman Sachs wolle über die kommenden Jahre eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent erreichen. Im vergangenen Jahr hat sie eine Rendite von 10 Prozent erzielt. Die Aktie fällt im frühen Handel um 0,9 Prozent.

Mastercard verdoppelt Gewinn im vierten Quartal

Mastercard hat im vierten Quartal dank höherer Einnahmen mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen. Der Nettogewinn stieg laut Mitteilung auf 2,1 Milliarden von 899 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Vor einem Jahr hatten allerdings hohe Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten massiv belastet. Aber auch bereinigt verdiente der US-Kreditkartenanbieter mit 1,96 Dollar je Aktie deutlich mehr als im Vorjahr, als Mastercard 1,55 Dollar erzielte.

McDonald's wächst im vierten Quartal stärker als erwartet

Die Fastfood-Kette McDonald's hat im vierten Quartal die Erwartungen beim Wachstum und beim Gewinn je Aktie übertroffen. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 1,3 Prozent. Das weltweite Wachstum auf vergleichbarer Fläche erreichte im Schlussquartal 5,9 Prozent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 5,2 Prozent gerechnet. Im wichtigen Heimatmarkt USA schaffte der Konzern ein Wachstum von 5,1 Prozent.

Nasdaq schreibt Gewinn - Erwartung übertroffen

Der Börsenbetreiber Nasdaq hat im vierten Quartal wieder Gewinn geschrieben und dabei die Erwartung der Analysten übertroffen. Das Technologieunternehmen bezifferte den Gewinn auf 202 Millionen US-Dollar oder 1,21 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Verlust von 44 Millionen Dollar oder 27 Cent im Vorjahr.

Victoria's-Secret-Eigentümer erwägt Rücktritt und Verkauf der Marke - Kreise

Leslie Wexner, der Milliardär hinter Victoria's Secret, führt offenbar Gespräche über seinen Rücktritt als CEO seines Einzelhandelsimperiums und prüft strategische Alternativen für die Dessousmarke. Die laufenden Gespräche könnten in einen vollständigen oder teilweisen Verkauf von Victoria's Secret münden, sagten mit der Sache vertraute Personen.

Huawei nutzt Londons Okay zur Beteiligung am 5G-Ausbau politisch

Nachdem die britische Regierung Huawei Technologies vom Bau des 5G-Netzes nicht komplett ausgeschlossen hat, drängt der chinesische Telekomausrüster Australiens politische Führung, den dort verhängten Ausschluss noch einmal zu überdenken. Die Regierung in Canberra war 2018 als eine der ersten den Warnungen von US-Präsident Trump gefolgt, dass Huawei-Technik ein Einfallstor für chinesische Spionage oder Sabotage sei und hatte das Unternehmen als Zulieferer für das Mobilfunknetz der nächsten Generation geblockt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2020 12:42 ET (17:42 GMT)