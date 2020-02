Der Anlagenbauer Gea wird ab März nur noch von einem dreiköpfigen Vorstand geführt. Der Posten von Vorstandsmitglied Steffen Bersch, der aus persönlichen Gründen um eine vorzeitige Beendigung seines Vertrags gebeten hat, wird nicht wiederbesetzt, wie das Düsseldorfer Unternehmen mitteilte. Künftig soll es unter der Vorstandsebene ein Global Executive Committee geben, dem auch die für das operative Geschäft zuständigen Division-CEO und die Regional-CEO angehören.

Grammer sieht sich nach Razzia zu Unrecht verdächtigt

Nach einer bundesweiten Razzia der Strafverfolger wegen des Verdachts auf Insiderhandel im Zusammenhang mit der mehrheitlichen Übernahme von Grammer durch den chinesischen Partner Ningbo Jifeng hat der deutsche Automobilhersteller Medienberichte über eine Verwicklung von hochrangigen eigenen Mitarbeitern zurückgewiesen.

Orkan "Sabine" beschert der Windbranche neuen Strom-Rekord

Die Windbranche hat nach dem Orkantief "Sabine" einen neuen Rekord verzeichnet. Zeitweise seien bundesweit 43,7 Gigawatt Strom ins Netz eingespeist worden, meldete der Bundesverband Windenergie (BWE) unter Verweis auf Zahlen des Übertragungsnetzbetreibers Tennet. In dieser Zeit habe die Windenergie fast 75 Prozent des deutschen Strombedarfs abgedeckt.

Britischer Ölriese BP will bis 2050 klimaneutral werden

Der britische Energieriese BP will angesichts des Klimawandels seine Netto-Treibhausgasemissionen in den kommenden drei Jahrzehnten auf Null senken. Erreicht werden solle dies "bis 2050 oder früher", kündigte BP am Mittwoch an. Umweltschützer warfen dem Konzern vor, die genaue Umsetzung dieses Plans bleibe zu vage.

Facebook verschiebt Start der Single-Börse in Europa

Facebook hat nach Angaben von Irlands Datenschutzbehörde den eigentlich noch vor dem Valentinstag geplanten Start seiner Singlebörse verschoben. Die Irish Data Protection Commission fürchtete nach eigenen Angaben, dass bei der Dating-Plattform die EU-Datenschutzbestimmungen nicht eingehalten würden. Am Donnerstag hätte sie eigentlich live gehen sollen. Die Behörde ist in Fragen des Datenschutzes sowohl für Facebook als auch die Google-Muttergesellschaft Alphabet zuständig, weil beide ihren europäischen Sitz in Irland haben.

Streit um Milliardenstrafe für Google vor dem EU-Gericht

Der Streit zwischen Google und der EU-Kommission um Milliardenstrafen für den US-Internetriesen hat das Gericht der Europäischen Union erreicht. Vor dem EU-Gericht begann am Mittwoch eine auf drei Tage angesetzte Verhandlung über ein Bußgeld von 2,42 Milliarden Euro, welche die Behörde im Juni 2017 verhängt hatte. Das Unternehmen soll seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt und Konkurrenten bei der Suche nach Online-Shopping-Angeboten benachteiligt haben.

Merck & Co erzielt Studienerfolg mit Keytruda

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat mit seinem Krebsmedikament Keytruda einen Studienerfolg bei der Behandlung von Brustkrebs erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat eine Phase-3-Studie mit dem Krebsmedikament in Kombination mit einer Chemotherapie einen von zwei primären Endpunkten bei Behandlung einer bestimmten Form des Triple-negativen Mammakarzinoms (TNBC) erreicht.

Nissan verlangt von Carlos Ghosn 83 Millionen Euro Schadenersatz

Der japanische Autobauer Nissan will von seinem früheren Chef Carlos Ghosn Schadenersatz in Millionenhöhe erstreiten. Der Konzern reichte am Mittwoch in Japan eine Zivilklage auf Zahlung von zehn Milliarden Yen (umgerechnet rund 83,4 Millionen Euro) ein. Grund dafür seien Ghosns jahrelanges "Fehlverhalten und betrügerische Handlungen".

Nokia und STMicro sagen wegen Virus Messe-Teilnahme in Barcelona ab

Die Furcht vor dem Coronavirus dünnt das Teilnehmerfeld der Mobilfunkmesse Mobile World Congress immer weiter aus. Der Chiphersteller STMicroelectronics NV und der Telekomausrüster Nokia kündigten an, der Veranstaltung in Barcelona fernzubleiben. Man habe sich die Situation nach dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie angeschaut und sich mit Blick auf die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu dem Schritt entschieden, teilte Nokia mit.

Messengerdienst Whatsapp hat mehr als zwei Milliarden Nutzer weltweit

Der Messengerdienst Whatsapp hat nach eigenen Angaben inzwischen weltweit mehr als zwei Milliarden Nutzer. Damit sei ein "Meilenstein" erreicht, erklärte die Facebook-Tochter am Mittwoch. Zugleich erneuerte Whatsapp sein Bekenntnis zu einer "starken Verschlüsselung" von Nachrichten, um die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen: "Wir werden bei der Sicherheit keine Kompromisse eingehen."

