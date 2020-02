Nach dem vorläufigen Stopp der Rodungsarbeiten auf dem Gelände des künftigen Tesla-Werks in Grünheide hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Montag eine "zeitnahe" Entscheidung über den Fortgang angekündigt. Dem Gericht liegen laut Sprecherin zwei Beschwerden gegen die Baumfällarbeiten vor - die der Grünen Liga Brandenburg und die des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB). Die Landesregierung in Potsdam hofft, dass es bald weitergeht.

IT-Unternehmen Adesso übertrifft eigene Erwartungen

Das IT-Unternehmen Adesso hat im Gesamtjahr dank eines guten Schlussquartals voraussichtlich besser abgeschnitten als erwartet. Wie die Adesso SE mitteilte, hat sie ihre eigene Jahresprognose beim EBITDA von 40 bis 45 Millionen Euro voraussichtlich übertroffen.

Cathay Pacific mit Gewinnwarnung wegen Coronavirus

Der Ausbruch der Coronavirus-Epidemie macht Fluglinie Cathay Pacific aus Hongkong schwer zu schaffen. Für die erste Hälfte des laufenden Jahres rechnet die Airline mit einem deutlichen niedrigeren Ergebnis.

February 17, 2020 12:22 ET (17:22 GMT)