Dürr verschiebt Hauptversammlung

Die Dürr AG sagt seine für den 8. Mai geplante Hauptversammlung ab. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, folgt es einer von der baden-württembergischen Landesregierung erlassenen Verordnung, nach der Versammlungen und sonstige Veranstaltungen zunächst bis zum 15. Juni 2020 untersagt sind. Dementsprechend könne die die Dividende auch nicht wie geplant am 13. Mai ausgezahlt werden. Vorstand und Aufsichtsrat hatten 0,80 Euro je Aktie vorgeschlagen. Ein Ersatztermin für das Aktionärstreffen steht noch nicht fest, es soll aber gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften bis spätestens Ende August stattfinden.

Dürr AG schlägt Dividendekürzung auf von 0,80 Euro je Aktie vor

Die Dürr AG will für das vergangene Jahr eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie zahlen. Im Vorjahr hatte der Anlagenbauer noch 1,00 Euro ausgeschüttet. Als Grund für die Kürzung nannte Dürr den Rückgang des Nachsteuergewinns um 21 Prozent auf 129,8 Millionen Euro im Jahr 2019. Er resultierte vor allem aus hohen Sonderaufwendungen von 67,2 Millionen Euro für Struktur- und Optimierungsmaßnahmen bei der Tochter Homag, die ab 2021 zu deutlichen Ertragssteigerungen führen sollen.

K+S verschiebt Hauptversammlung wegen Corona-Pandemie

Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland wird K+S die für den 12. Mai 2020 in Kassel geplante Hauptversammlung des Unternehmens nicht durchführen. Der Schutz der Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Aktionärinnen und Aktionären sowie der beteiligten Dienstleister stehe dabei im Vordergrund, teilte der Düngemittelproduzent mit. Die Entscheidung beruhe auch auf dem derzeitigen Verbot von Präsenzveranstaltungen ab 100 Teilnehmern.

Geschäft von Siemens Healthineers läuft trotz Corona-Krise stabi

Das Geschäft von Siemens Healthineers wird aktuell noch nicht von der Corona-Krise beeinträchtigt. Mit einer schnell handelnden Belegschaft sei es gelungen "unser Geschäft insgesamt stabil zu halten", heißt es in einem offenen Brief von Vorstandschef Bernd Montag. "Teilweise sehen wir sogar ein deutlich gesteigertes Interesse an unseren bildgebenden Geräten", so der Manager. Das Medizintechnikunternehmen versuche Computertomografen, Röntgen- und Ultraschallgeräte sowie wie Blutgassysteme zur Überwachung der Beatmungspatienten vorzuhalten, wo Infizierte sowie Erkrankte versorgt werden müssten.

RTL Group legt Hauptversammlung auf Ende Juni

Die RTL Group plant ihre Hauptversammlung nun entgegen ihrer Gewohnheit für Ende Juni. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, soll das Aktionärstreffen am 30. Juni stattfinden. Die Dividende von 4,00 Euro je Aktie soll am 7. Juli ausgezahlt werden. Üblicherweise findet die RTL-Hauptversammlung im April statt.

Symrise verschiebt Hauptversammlung

Die Symrise AG kann die für den 6. Mai geplante Hauptversammlung nicht durchführen. Wie der im MDAX notierte Hersteller von Duft- und Aromastoffen mitteilte, wird das Aktionärstreffen nach Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat aufgrund des Fortschreitens der Corona-Pandemie verschoben.

Traton: MAN Truck & Bus beantragt am Montag Kurzarbeit für deutsche Werke

Die europäischen Marken der Volkswagen-Tochter Traton schließen als Reaktion auf die Corona-Pandemie vorübergehend mehrere Werke in Europa und beantragen für die deutschen Werke Kurzarbeit. Andreas Renschler, Traton-Chef und Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG, erklärte, durch die Coronavirus-Ausbreitung werde die Versorgung der Werke mit Zulieferteilen immer schwieriger.

S&P stuft Tui auf 'B-' herunter

Die Ratingagentur S&P hat die Bonität des Touristikkonzerns TUI auf 'B-' von 'BB-' heruntergestuft. Die Bewertung steht zudem nun auf der Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Herabstufung, wie S&P mitteilte. Damit werde auf die Unsicherheit und Schwere der Auswirkungen der aktuell grassierenden Pandemie reagiert, begründeten die Bonitätswächter ihren Schritt. Tui habe eine angeschlagene Liquiditätslage, sofern der Konzern nicht Staatshilfe erhalte.

Wacker Neuson zieht Werksferien vor und beantragt Kurzarbeit

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson reagiert mit Werksferien und Kurzarbeit auf die Corona-Krise. Angesichts der zunehmenden Auswirkungen auf die Lieferketten des Konzerns werden ab Ende dieser Woche Produktionsprogramme reduziert sowie in einigen Werken die für den Sommer geplanten Werksferien vorgezogen, wie das Unternehmen mitteilte. Des Weiteren wird der Konzern verschiedene Modelle der Kurzarbeit einsetzen. Das Ausmaß der Produktionskürzungen wird dabei flexibel an die Verfassung der Lieferketten und Absatzmärkte angepasst.

Aumann verschiebt für Juni geplante Hauptversammlung

Der Corona-Krise fällt auch die Hauptversammlung des Autozulieferers Aumann zum Opfer. Wie das Unternehmen mitteilte, wird das für den 9. Juni geplante Aktionärstreffen aufgrund der aktuellen Einschränkungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Daraus ergebe sich auch eine zeitliche Verzögerung der Dividendenzahlung.

Nanogate beantragt wegen Pandemie Finanzhilfen

Das Technologieunternehmen Nanogate rechnet mit erheblichen Belastungen für Umsatz, Ergebnis und Liquidität 2020 durch die Coronavirus-Pandemie. Um den Fortbestand des Konzerns zu sichern, beantragt Nanogate Finanzhilfen bei der Staatsbank KfW und plant erhebliche Kostensenkungen, unter anderem durch Kurzarbeit, wie das Unternehmen mitteilte.

ZF beantragt Kurzarbeit in Deutschland

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen reagiert mit Kurzarbeit auf die Corona-Krise. Das Unternehmen und seine Arbeitnehmervertretung haben dazu eine Vereinbarung getroffen, die es erlaubt, Teile von Produktion und Verwaltung kontrolliert herunterzufahren und dabei die Einkommen der Mitarbeiter weitgehend abzusichern, wie ZF mitteilte.

Next steigert Gewinn - erwartet Corona-bedingt Nachfragerückgang

Der britische Einzelhändler Next hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vor Steuern mehr verdient und dank starker Online-Verkäufe mehr umgesetzt. Im laufenden Geschäftsjahr sieht die Next PLC "signifikante" Umsatzrückgänge wegen der Coronavirus-Pandemie, die finale Dividende wurde verschoben. Negativ werde sich vor allem die schwache Nachfrage von Seiten der Kunden bemerkbar machen. Das operative Geschäft selbst und Lieferketten seien voraussichtlich weniger stark betroffen als der Umsatz, teilte Next mit.

Boeing legt die Axt an die Dividende und die Belegschaft - Kreise

Der US-Flugzeugbauer Boeing denkt offenbar darüber nach, die Dividende zu kürzen und auch Arbeiter in den Werken zu entlassen. Das berichten mehrere Informanten, ohne weitere Details zu nennen.

Ford streicht Dividende und zieht Ausblick zurück

Der Autobauer Ford hält sein Geld angesichts der Corona-Krise zusammen. Der Konzern kündigte an, die Dividende auszusetzen und seine Kreditlinien auszunutzen. Außerdem zog Ford den Ausblick für das laufende Jahr zurück. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sollte ursprünglich 94 Cent bis 1,20 US-Dollar erreichen.

T-Mobile sieht keine finanziellen Hürden für Sprint-Kauf

Die Telekom-Tochter T-Mobile sieht sich gut vorbereitet, um die kurz vor der Ziellinie liegende Übernahme des US-Wettbewerbers Sprint finanziell zu stemmen. Das Unternehmen habe mit allen seinen 16 Banken gesprochen und keinen Hinweis darauf bekommen, dass die Institute nicht ihre eingegangenen Verpflichtungen zur Finanzierung der Transaktion erfüllen würden, teilte der Telekomdienstleister mit. Der Zusammenschluss mit Sprint werde so bald wie möglich erfolgen.

