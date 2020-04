Die Bonität von Evonik gerät in Gefahr. Moody's hat den Ausblick für das Rating auf negativ von stabil gesenkt und dies mit der schwachen Positionierung in der Baa1-Ratingkategorie im Vergleich mit Wettbewerbern der Spezialchemiebranche wie Arkema und Solvay sowie der Erwartung begründet, dass es für Evonik sehr schwierig sein wird, die erforderlichen Kennzahlen zur Aufrechterhaltung des Ratings innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate zu erreichen. Das Rating liegt aktuell weiter bei Baa1, wie Moody's schreibt.

Infineon bestätigt mit Cypress-Übernahme verbundenen Finanzziele

Gut zehn Monate nach der Ankündigung hat Infineon die Übernahme des Wettbewerbers Cypress aus dem kalifornischen San Jose abgeschlossen. Der Chiphersteller aus Neubiberg bei München bestätigte ungeachtet der Turbulenzen rund um das Coronavirus die seinerzeit angekündigten Erwartungen an den Zukauf. So soll Cypress ab dem im September beginnenden Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich wertsteigernd wirken. Infineon rechnet mit jährlichen Kostensynergien von 180 Millionen Euro, die über einen Zeitraum von etwa drei Jahren nach dem Abschluss gehoben werden.

S&P stuft Infineon nach Cypress-Übernahme auf BBB- ab

S&P Global Ratings hat die Bonität des Chipherstellers Infineon nach dem Abschluss der Übernahme des Wettbewerbers Cypress auf BBB- von zuvor BBB abgestuft. Mit 9 Milliarden US-Dollar ist Cypress die bisher teuerste Übernahme in der mehr als 20-jährigen Unternehmensgeschichte von Infineon Technologies. Da die Transaktion hauptsächlich fremdfinanziert sei und die Ratinganalysten für 2020 einen starken Rückgang des Halbleitermarktes erwarten, dürfte die von S&P bereinigte Verschuldung bis mindestens zum Geschäftsjahr 2020/21 bei mehr als dem Zweifachen des EBITDA liegen, so die Begründung.

Gespräche über gemeinsame deutsche Marine-Schiffbau-Werft - Medien

Drei deutsche Werften verhandeln laut einem Medienbericht über eine Zusammenarbeit im Marineschiffbau. Nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) sind daran German Naval Yards in Kiel (GNYK), Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) und die Bremer Lürssen Werft beteiligt. Ziel sei es, einen neuen deutschen Werftkonzern für den militärischen Überwasserschiffbau zu gründen, um international wettbewerbsfähig zu sein.

Biofrontera plant Kapitalerhöhung um fast 9 Mio Euro

Die Biofrontera AG will ihr Kapital um fast 9 Millionen Euro erhöhen. Der Emissionserlös soll für die weitere Finanzierung von klinischen Studien zur Weiterentwicklung des Medikaments Ameluz, für Vertriebs- und Marketingaufwendungen von Ameluz insbesondere in den USA sowie der Deckung laufender Kosten des operativen Geschäfts verwendet werden, wie das auf dermatologische Biopharmaka spezialisierte Unternehmen mitteilte.

Ägyptischer Investor Sawiris übernimmt Mehrheit an Reiseveranstalter FTI

Der ägyptische Investor Samih Sawiris ist neuer Mehrheitseigentümer des Reiseveranstalters FTI mit Sitz in München. Das Bundeskartellamt habe die Mehrheitsbeteiligung Sawiris' genehmigt, teilte FTI am Donnerstag mit. Das Management bleibe unverändert. Demnach erhöht Sawiris seinen bisherigen Anteil von 33,66 Prozent auf 75,1 Prozent, und zwar über eine Kapitalerhöhung.

Opel-Werke rüsten sich für Wiederaufnahme der Produktion

Die Werke Kaiserslautern, Eisenach und Rüsselsheim der Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA machen sich zur Wiederaufnahme der Produktion bereit. Vor diesem Hintergrund haben Management und Gesamtbetriebsrat eine Betriebsvereinbarung zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen vereinbart für die Mitarbeiter vereinbart, wie das Unternehmen mitteilte.

Online-Möbelhändler Westwing startet gut in das Jahr

Der Online-Möbelhändler Westwing ist nach eigenen Angaben positiv in das laufende Jahr gestartet. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) habe sich in den vergangenen 30 Tagen beschleunigt und ca. 50 Prozent über dem Vorjahr gelegen, teilte das Unternehmen mit.

Abbott zieht Prognose zurück - Quartalsgewinn toppt Erwartung

Abbott Laboratories gibt angesichts der Unsicherheit im Zuge der Corona-Pandemie die Ziele 2020 auf. Für das erste Quartal meldete der Pharmakonzern einen Gewinnrückgang, schlug dabei aber die Erwartung der Analysten.

Amazon will 100.000 E-Lkw kaufen - Ziel 2040 klimaneutral

Amazon setzt zum Erreichen seiner Klimaziele auf Elektrofahrzeuge. Der Konzern will 100.000 E-Lieferwagen vom Hersteller Rivian kaufen. Der Kauf stehe im Zusammenhang mit dem Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, schrieb CEO Jeffrey Bezos in einem Aktionärsbrief. 2022 will Amazon 10.000 der Lieferwagen auf der Straße haben, alle 100.000 dann 2030.

Amazon will alle Mitarbeiter auf Covid-19 testen

Amazon will alle Mitarbeiter auf Covid-19 testen, auch diejenigen, die keine Symptome zeigen. Der Logistikkonzern habe mit dem Aufbau einer Einrichtung für Covid-19-Tests begonnen, sagte CEO Jeffrey Bezos in einem Brief an die Aktionäre.

Arcelormittal erhält Kreditfazilität über 3 Milliarden Dollar

Der Stahlhersteller Arcelormittal sichert sich inmitten der Corona-Krise eine neue Kreditlinie über 3 Milliarden US-Dollar. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Zusage von BNP Paribas, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, JP Morgan und Societe Generale erteilt.

Conocophillips spart Milliarden und kürzt Förderung

Conocophillips kassiert seine Prognose und reagiert mit einer Reihe von zusätzlichen Maßnahmen auf fallende Ölpreise und sinkende Nachfrage. Der Ölmulti kündigte Kürzungen im Umfang von 3 Milliarden US-Dollar bei Investitionen, Betriebskosten und Aktienrückkäufen an. Auch die Förderung wird gekürzt.

Easyjet kann Airbus-Vertrag nicht wegen Force Majeure beenden

Im Streit mit Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou um einen Großauftrag bei Airbus hat die Billigfluglinie erklärt, man könne die Bestellung von 107 Maschinen nicht wie gefordert stornieren. Der Großaktionär hatte vor Ostern damit gedroht, alle sieben Wochen einen führenden Manager ablösen zu lassen, wenn Easyjet den insgesamt 4,5 Milliarden Euro schweren Auftrag nicht beende. Haji-Ioannou fürchtet, dass Easyjet spätestens im August das Geld ausgehen wird. Bisher hat er die Entfernung von Finanzvorstand Andrew Findlay und des Non-Executive Director Andreas Bierwirth gefordert. EasyJet erklärte am Donnerstag, es gebe keine Möglichkeit, den Vertrag mit Airbus wegen höherer Gewalt zu kündigen - wie dies in allen Flugzeugkaufverträgen standardmäßig vorgesehen ist. Easyjet wäre für alle Verluste haftbar, die Airbus als Folge der Vertragskündigung nachweisen könne.

Morgan Stanley enttäuscht mit Gewinneinbruch

Morgan Stanley hat zum Jahresstart deutlich weniger eingenommen und verdient als erwartet. Wie die US-Bank mitteilte, sanken die Einnahmen im ersten Quartal auf 9,5 Milliarden von 10,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn sackte um knapp ein Drittel auf 1,7 Milliarden Dollar oder 1,01 Dollar je Aktie ab. Analysten hatten Einnahmen von 9,85 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn wurde bei 1,89 Milliarden oder 1,16 Dollar je Aktie gesehen.

Sanofi will mit US-Start-up Coronavirus-Selbsttest entwickeln

Sanofi und das Start-up-Unternehmen Luminostics aus den USA wollen gemeinsam einen Smartphone-basierten Selbsttest für das Coronavirus entwickeln. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet, wie der französische Pharmakonzern mitteilte. "Luminostics würde seine eigene Technologie für Verbraucherdiagnostik für Covid-19-Tests beisteuern, während Sanofi seine Erfahrung und Fähigkeiten im Bereich der klinischen Forschungstests einbringen würde", heißt es dort.

Verizon kauft Zoom-Wettbewerber Bluejeans Network

Verizon Communications will sich ein Stück am Kuchen des boomenden Videokonferenzgeschäfts sichern und übernimmt dazu die Bluejeans Network Inc. Angaben zum Kaufpreis machte Verizon nicht. Dow Jones hatte zuvor unter Berufung auf eine informierte Person berichtet, dass der Konzern für den Wettbewerber von Zoom Video Communications weniger als 500 Millionen US-Dollar zahle.

