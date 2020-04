Marge bei Traton im ersten Quartal deutlich unter Druck

Die Unterbrechung der Produktionsketten im Zuge der Corona-Krise macht dem Nutzfahrzeughersteller Traton schwer zu schaffen. Die Marge ist im ersten Quartal eingebrochen, wie die VW-Tochter auf Basis vorläufiger Zahlen berichtete. Eine Prognose für 2020 traut sich der Münchener Konzern nach wie vor nicht zu.

Osram beendet Kinolampenproduktion in Eichstätt

Wegen deutlich schrumpfender Nachfrage nach Kinolampen schließt Osram seine Produktion in Eichstätt. Ab Oktober wird sie nach Berlin verlegt, wo ebenfalls Hochdruckentladungslampen produziert werden, wie der Lichtkonzern mitteilte. Allen betroffenen Mitarbeitern werde eine Stelle in Berlin angeboten. Von der Konsolidierung verspricht sich das Unternehmen Synergien in der Herstellung.

Cropenergies will Dividende verdoppeln

Entgegen dem Trend zur Reduzierung von Dividenden will die Cropenergies AG ihe Ausschüttung für 2019 verdopppeln. Statt 15 Cent je Aktie im Vorjahr sollen nun 30 Cent gezahlt werden, teilte der Bioethanolhersteller mit. Darüber soll die Hauptversammlung am 14. Juli 2020 entscheiden, das Aktionärstreffen findet in virtueller Form statt.

Moody's prüft Rating für Tele Columbus auf Abstufung

Die Ratingagentur Moody's wird pessimistischer für die Bonitätseinstufung des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus. Moody's Investors Service hat angekündigt, das aktuelle B3-Rating auf eine Abstufung hin zu prüfen.

Wacker Neuson kassiert Prognose für das Geschäftsjahr 2020

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat nach einem schwachen ersten Quartal die Jahresprognose zurückgenommen. Nachdem auch in der ersten Aprilhälfte Umsatz und Auftragseingang deutlich gefallen seien, werde die am 16. März 2020 veröffentlichte Prognose für 2020 gestrichen, teilte das Unternehmen mit. Derzeit sei nicht verlässlich abzusehen, wie sich die Pandemie auf die weitere Nachfrage der Kunden, die Verfassung der globalen Lieferketten sowie die Produktionsleistung des Konzerns auswirken werde.

Kering kürzt nach Umsatzeinbruch Dividende

Der Luxusgüterkonzern Kering hat im ersten Quartal stark unter der Corona-Krise gelitten und hält nun sein Geld zusammen. Die Einnahmen seien in den ersten drei Monaten des Jahres um 15,4 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gefallen, berichteten die Franzosen. Das Jahr habe zwar viel versprechend begonnen, bis dann die Pandemie ausgebrochen sei.

Lockheed hält trotz Corona-Unsicherheit an Ausblick fest

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat zwar vor Unsicherheit wegen der Coronavirus-Pandemie gewarnt, seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr aber bestätigt. Im ersten Quartal übertraf Lockheed die Erwartungen der Analysten.

Paccar schrumpft im ersten Quartal

Der amerikanische Lkw-Hersteller Paccar hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient. Das Nettoergebnis fiel auf 359 von 629 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist, wie der Konzern mitteilte. Je Aktie entsprach das Ergebnis 1,03 Dollar. Analysten hatten dem Unternehmen mehr zugetraut. Lediglich mit dem Umsatz übertraf Paccar die Erwartungen. Die Einnahmen fielen zwar auf 5,2 von 6,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten aber nur 5 Milliarden Dollar erwartet. Paccar ist in Europa vor allem unter der Marke DAF bekannt.

Philip Morris zieht Jahresprognose zurück - Belastung durch Pandemie

Der Tabakkonzern Philip Morris rechnet im Gesamtjahr mit Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie. Wie das Unternehmen mitteilte, zieht es angesichts der Unsicherheit seine Prognose für das Gesamtjahr zurück und verlegt sich stattdessen auf quartalsweise Ausblicke. Im ersten Quartal übertraf der Konzern unterdessen die Erwartungen der Analysten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2020 12:39 ET (16:39 GMT)