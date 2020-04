Pandemie lässt Gewinn von American Express einbrechen

Der Kreditkartenkonzern American Express hat im ersten Quartal trotz stabiler Einnahmen einen massiven Gewinneinbruch verbucht. Der Konzern musste seine Risikovorsorge mehr als verdreifachen. Zudem sieht das Unternehmen eine deutliche Beeinträchtigung des Transaktionsvolumens durch die Covid-19-Pandemie.

Coronavirus belastet Verizon - Prognose gesenkt

Die Corona-Pandemie hat dem US-Mobilfunkanbieter Verizon Communications im ersten Quartal zu schaffen gemacht. Zwar übertraf der Branchenführer die Gewinnerwartungen der Analysten, doch litt das Mobilfunkgeschäft unter einer geringeren Nachfrage nach Smartphones, unter anderem weil der Konzern seine Filialen schließen musste. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr senkte Verizon.

Französische Justiz bestätigt Urteil gegen Amazon in Corona-Krise

Die französische Justiz hat eine Verfügung gegen Amazon bestätigt, wonach der US-Onlineriese seine Logistikzentren auf Corona-Risiken für Mitarbeiter überprüfen muss. Ein Berufungsgericht in Versailles bestätigte damit am Freitag ein Urteil aus niedrigerer Instanz von vergangener Woche. Allerdings weitete das Berufungsgericht die Liste der Güter aus, die Amazon bis zum Abschluss der Prüfung verkaufen darf. Amazon hatte seine Standorte in Frankreich als Reaktion auf die erstinstanzliche Entscheidung vorübergehend geschlossen.

Moody's senkt Ausblick für Anglo American auf negativ

Die Ratingagentur Moody's wird pessimistischer für die Bonitätseinstufung des Bergbaukonzerns Anglo American. Wie Moody's mitteilte, wurde der Ausblick auf negativ von stabil gesenkt. Das Langfrist-Rating "Baa2" bestätigte Moody's. Die Agentur geht zwar davon aus, dass sich die Rohstoffnachfrage nach der Corona-Pandemie wieder erholen wird, das Tempo dieser Erholung sei aber unsicher.

