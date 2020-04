die Risiken der australischen Geldhäuser abnehmen und im Geschäftsjahr 2022 wieder das Niveau erreichen werden, auf dem sie sich vor der Coronavirus-Krise befanden. Westpac gewannen 5,2 Prozent, ANZ 6,1 Prozent, National Australia Bank 6,3 Prozent und Commonwealth Bank of Australia 4,2 Prozent.

Lufthansa bekommt Staatsgarantien in der Schweiz

Im Ringen um die Solvenz des Lufthansa-Konzerns gibt es einen ersten Erfolg in der Schweiz. Die Regierung in Bern will Kredite für die beiden schweizerischen Luftfahrtunternehmen Swiss und Edelweiss über 1,5 Milliarden Schweizer Franken durch eine Bürgschaft zu 85 Prozent absichern, wie die Lufthansa mitteilte. Das Parlament muss dem allerdings auf seiner Sitzung Anfang Mai noch zustimmen.

Deutsche Bank führt Minuszinsen für Einlagen über 100.000 Euro ein

Die Deutsche Bank führt schon bald Strafzinsen für hohe Einlagen im Privatkundengeschäft von Deutscher Bank und Postbank ein. "Der anhaltende Druck durch Negativzinsen macht es notwendig, dass die Deutsche Bank bei Neuverträgen für hohe Einlagen jenseits eines Freibetrags von 100.000 Euro je Konto ab 18. Mai 2020 Verwahrentgelte berechnen wird", sagte ein Sprecher des Instituts dem Handelsblatt.

Chefjustiziar Drinhausen verlässt Deutsche Bank

Die Deutsche Bank verliert ihren Chefjustiziar. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Florian Drinhausen die Bank zum 31. Mai in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Bis zur Entscheidung über eine Nachfolge wird der designierte Rechtsvorstand Stefan Simon die Rechtsabteilung direkt führen. "Mit seiner Erfahrung und Expertise hat Florian Drinhausen wesentlich dazu beigetragen, die komplexen Streitfälle der Vergangenheit abzuschließen und die Rechtsrisiken der Bank abzubauen", sagte Vorstandschef Christian Sewing.

Porsche startet ab Montag Produktion wieder

Porsche startet ab Montag wieder die Produktion in den Werken Zuffenhausen und Leipzig. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden schrittweise ihre Arbeit wieder aufnehmen, die Abläufe in Produktion, Logistik und Beschaffung seien an die behördlichen Vorgaben angepasst worden.

Safran warnt nach schwachem 1Q vor massiver Belastung im 2Q

Der französische Triebwerkshersteller Safran hat im ersten Quartal wegen der Auswirkungen der Corona-Krise und des anhaltenden Flugverbots der Boeing 737 Max einen stärker als am Markt befürchteten Umsatzrückgang verzeichnet. Das Unternehmen warnte, dass die Belastung im zweiten Quartal wesentlich stärker ausfallen könnte. In den ersten drei Monaten sanken die Umsätze laut Mitteilung auf 5,38 Milliarden von 5,78 Milliarden Euro. Analysten hatten laut Factset mit 5,44 Milliarden Euro gerechnet. Organisch liege der Erlösrückgang bei 8,8 Prozent.

Michelin mit Absatz- und Umsatzrückgang im 1. Quartal

Der Reifenhersteller Michelin hat wegen der Werksschließungen und der geringeren Autonachfrage infolge der Corona-Pandemie im ersten Quartal weniger umgesetzt. Die Erlöse sanken in den drei Monaten um 8,3 Prozent auf 5,33 Milliarden Euro, wie der französische Konzern mitteilte. Die Reifenverkäufe gaben mit minus 11,7 Prozent noch stärker nach, alleine im März habe das Minus sogar 21 Prozent betragen, so die Compagnie Generale des Etablissements Michelin.

Glaxosmithkline verdient mehr als erwartet und bestätigt Ausblick

Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline hat im ersten Quartal bei höheren Einnahmen deutlich mehr verdient als erwartet und hat seine Jahresprognose bestätigt. Der Nettogewinn in den drei Monaten per Ende März stieg auf 1,57 Milliarden Pfund von 830 Millionen Pfund im Vorjahresquartal. Analysten hatten laut Factset im Konsens nur mit 1,04 Milliarden Pfund gerechnet. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 26 Prozent auf 37,70 Pence und übertraf damit ebenfalls die Konsensschätzung von 30,80 Pence.

Boeing baut wegen Corona-Krise Stellen ab und fährt Produktion zurück

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing hat angekündigt, wegen der Corona-Krise seine Flugzeugproduktion zurückzufahren und 10 Prozent seiner Belegschaft abzubauen. Der US-Konzern verfüge aber über ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten, um sich an die Situation anzupassen. Der globale Reiseverkehr dürfte sich 2020 wegen Reiseverboten und Einreisebeschränkungen halbieren und seine ungewisse Erholung dürfte sich über mehrere Jahre erstrecken. In der Folge wollen zahlreiche Fluggesellschaften keine neuen Flugzeuge mehr annehmen oder sind dazu nicht in der Lage.

Boeing rutscht im ersten Quartal tiefer als erwartet ins Minus

Der Flugzeugbauer Boeing hat auch im ersten Quartal einen Verlust geschrieben. Bereits im Schlussquartal 2019 hatte das anhaltende Flugverbot für den Problemflieger 737 Max dem Hersteller einen Verlust beschert, nun kommen noch die Auswirkungen der Corona-Krise hinzu. In den ersten drei Monaten des Jahres verbuchte der US-Konzern einen Nettoverlust von 641 Millionen US-Dollar oder 1,11 Dollar je Aktie, nach einem Gewinn von 2,15 Milliarden oder 3,75 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigte Basis lag der Verlust bei 1,70 Dollar je Aktie. Der Umsatz brach um 26 Prozent auf 16,91 Milliarden Dollar ein.

Mastercard-Gewinn sinkt, CEO sieht Ausgabeniveau "stabilisiert"

Mastercard hat im ersten Quartal aufgrund von Verlusten bei Aktieninvestitionen unter dem Strich weniger verdient als im Vorjahr. Umsatz und bereinigter Gewinn stiegen mehr als von den Wall-Street-Analysten erwartet. Im ersten Quartal betrug der Nachsteuergewinn 1,69 Milliarden US-Dollar bzw. 1,68 Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn noch 1,86 Milliarden Dollar bzw. 1,80 Dollar je Aktie betragen.

Gilead kommt mit Covid-19-Wirkstoff Remdesivir voran

Gilead Sciences hat mit seinem Wirkstoff Remdesivir einen Zwischenerfolg erzielt. In einer Phase-III-Studie sei das primäre Endziel erreicht worden, erklärte das US-Biotech-Unternehmen. Dabei habe sich gezeigt, dass Patienten, die das Mittel fünf Tage genommen hatten, gleiche Ergebnisse zeigten, wie jene, die es zehn Tage nahmen. Detaillierte Ergebnisse wird das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vorlegen, das die Studie durchgeführt hat. Remdesivir gilt unter den potenziell tauglichen Arzneien zur Behandlung des Coronavirus als Hoffnungsträger.

Elektroauto -Startup Nio bekommt Finanzspritze vom Staat

Nio, der kriselnde chinesische Elektroauto-Konkurrent von Tesla, hat sich eine Finanzspritze von staatlichen chinesischen Investoren gesichert. Im Gegenzug verpflichtet sich das Startup, einen Teil der Produktion in einer Provinzstadt knapp 500 Kilometer westlich von Schanghai anzusiedeln. Die 7 Milliarden Yuan, entsprechend 1 Milliarde US-Dollar, die Nio von staatlichen Stellen aus Hefei, der Hauptstadt der Provinz Anhui, bekommt, "ist keine staatliche Rettungsaktion", sagte William Li, der Chef des Nio.

