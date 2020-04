Exploration um 2,6 Prozent. In Sydney ging es für Santos um 9,3 Prozent aufwärts. Woodside Petroleum stiegen um 6,9 Prozent und Oil Search um 10,5 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Fitch bestätig Allianz-Ratings; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch hält an der starken Bonitätseinstufung der Allianz fest. Wie die Agentur mitteilte, bestätigte sie das Versicherungsstärke-Rating (IFS) mit AA und das langfristige Emittentenausfall-Rating (IDR) mit AA-. Der Ausblick ist jeweils stabil.

Airbus arbeitet an Umrüstung von Verkehrsmachinen für Luftfracht

Der Flugzeugbauer Airbus arbeitet daran, einige Verkehrsflugzeuge so umzurüsten, dass sie während der Coronavirus-Pandemie für den Transport von Luftfracht eingesetzt werden können. Der Konzern mit Sitz in Toulouse in Frankreich teilte mit, er arbeite an einer Modifizierung für Maschinen der A330. und A350-Familie. Diese werde Fluggesellschaften ermöglichen, die Passagiersitze zu entfernen und Frachtpaletten auf den Sitzschienen des Kabinenbodens zu installieren.

Continental legt Abspaltung von Vitesco zunächst auf Eis

Continental legt die für dieses Jahr geplante Abspaltung der Antriebssparte Vitesco zunächst auf Eis. Angesichts des derzeitigen wirtschaftlichen Umfeldes wird der Spin-off von Vitesco Technologies der Hauptversammlung 2020 nicht zur Abstimmung vorgelegt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit wird die Abspaltung in diesem Jahr nicht mehr wirksam werden. Der Spin-off werde aber weiterverfolgt.

Deutsche Börse bestätigt Ziel für Wachstum der Nettoerlöse

Die Deutsche Börse hat die Ziele für das laufende Jahr bestätigt. Der Börsenbetreiber strebe ein Wachstum der strukturellen, also organischen, Nettoerlöse 2020 von mindestens 5 Prozent an, erklärte Finanzvorstand Gregor Pottmeyer im Rahmen der Telefonkonferenz mit Analysten zu den Erstquartalszahlen.

Lufthansa-Piloten bieten Gehaltsverzicht, stellen aber Forderungen

Die Piloten der Lufthansa bieten der ins Strudeln geratenen Airline einen Gehaltsverzicht als Sanierungsbeitrag an. Die Zugeständnisse belaufen sich auf gut 350 Millionen Euro und stellen einen maßgeblichen Beitrag zur Überlebensfähigkeit des Unternehmens dar, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Voraussetzung sei aber, dass sich der Vorstand zu seinen Mitarbeitern bekenne - auch ein Schutzschirmverfahren erfülle diese Anforderungen nicht.

Thyssenkrupp sichert sich KfW-Kredit zur Überbrückung - Zeitung

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp bekommt nach Informationen des Handelsblatts rund 1 Milliarde Euro Kredit von der bundeseigenen KfW Bankengruppe. Das Geld diene zur Überbrückung von finanziellen Engpässen, erfuhr die Zeitung aus informierten Kreisen.

235.000 VW-Kunden in Deutschland schließen Vergleich mit Konzern im Dieselskandal

Rund 235.000 VW-Kunden haben bis Donnerstag einen vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ausgehandelten Vergleich mit dem Konzern im Dieselskandal geschlossen. VW zahlt ihnen insgesamt rund 750 Millionen Euro, wie der Konzern in Wolfsburg mitteilte. Weitere 17.000 Fälle seien noch in der Prüfung.

Drillisch reicht im Preis-Streit mit O2 weitere Schiedsklage ein

Der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch hat im Streit mit Telefonica Deutschland um die rückwirkende Senkung der Vorleistungspreise eine weitere Schiedsklage eingereicht. Das Unternehmen teilte mit, es werde das Schiedsgutachten in dem ersten von ihm eingeleiteten Verfahren um die Anpassung der Preise für den Zugang zum O2-Mobilfunknetz des Wettbewerbers detailliert durch eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen lassen.

KfW schreibt wegen höherer Risikovorsorge Verlust in 1Q

Die KfW Bankengruppe hat in den ersten drei Monaten 2020 hauptsächlich durch die stärkere inländische Förderung ihr Fördervolumen deutlich erhöht und bekommt die Covid-19-Krise deutlich ergebnisseitig zu spüren. "Das KfW-Förderjahr ist erfolgreich gestartet, jedoch hat die Corona-Krise Deutschland und die Welt noch im ersten Quartal eingeholt", sagte Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe. Die Bundesregierung habe einen umfassenden Schutzschirm aufgespannt und darin komme der KfW "eine bedeutende Rolle zu". Die Corona-Sonderprogramme seien mit hoher Nachfrage gestartet.

Lanxess schließt Verkauf von Currenta-Anteil ab

Per Ende April hat nun auch der Spezialchemiekonzern Lanxess den Verkauf seines Anteils am Chemiepark-Betreiber Currenta an Macquarie abgeschlossen. Für den Anteil von 40 Prozent hat Lanxess nach eigenen Angaben einen Eigenkapitalwert (nach Abzug von Nettoschulden und Pensionen) von 780 Millionen Euro erzielt und eine Gewinnbeteiligung von 150 Millionen Euro vor Steuern erhalten.

Rational-Gewinn bricht ein - seit März dramatische Auftragseinbußen

Die Corona-Pandemie hat das Geschäft des Großküchenausstatter Rational im ersten Quartal signifikant geschmälert. Der Umsatz ging nach vorläufigen Zahlen um 7 Prozent auf 181,3 Millionen Euro und das operative Ergebnis (EBIT) um 44 Prozent auf 26 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen adhoc mitteilte. Die entsprechende Marge lag bei 14,3 Prozent und damit fast 10 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. 150 Basispunkte gingen dabei auf das Konto negativer Wechselkurseffekte.

Tabakkonzern Altria toppt Erwartungen - Prognose aufgegeben

Der Tabakwarenhersteller Altria hat nach eigenen Einschätzung einen "ausgezeichneten" Start in das Jahr gehabt und das bereinigte Ergebnis je Aktie um nahezu ein Viertel gesteigert. Angesichts der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie zieht der Konzern aus Richmond aber seine Prognose für das Gesamtjahr sowie den Zeitraum bis 2022 zurück. Im vorbörslichen US-Handel legt die Aktie um 2,6 Prozent zu.

Astrazeneca und Universität Oxford bündeln Kräfte bei Corona-Impfstoff

Der britische Pharmariese Astrazeneca und die renommierte Universität Oxford bündeln im Kampf gegen den Coronavirus ihre Kräfte. Astrazeneca hat sich nach Angaben vom Donnerstag bereit erklärt, einen experimentellen Coronavirus-Impfstoff der Universität Oxford, der als einer am weitesten fortgeschrittenen Kandidaten gilt, in einer Partnerschaft herzustellen und dann auch zu vertreiben. Ziel sei, die Spritze bei Wirksamkeit schneller verfügbar zu machen.

American Airlines schreibt höheren Verlust als befürchtet

Die US-Fluglinie American Airlines Group hat den Nachfrageeinbruch wegen der Covid-19-Pandemie erheblich im ersten Quartal zu spüren bekommen. Die Fluggesellschaft rutschte tiefer in die Verlustzone als erwartet. "Noch nie zuvor stand unsere Fluggesellschaft oder unsere Branche vor einer so großen Herausforderung", sagte Doug Parker, Chairman und CEO von American Airlines. Aber man habe "schnell und aggressiv" gehandelt, um die Kosten zu senken und die Liquidität zu stärken.

Conocophillips schreibt wegen Wertberichtigung rote Zahlen

Conocophillips hat wegen einer Änderung des Marktwerts von Cenovus Energy, niedriger Preise und nicht bargeldwirksamer Wertminderungen im ersten Quartal rote Zahlen geschrieben. Beim bereinigten Ergebnis übertrag der Energiekonzen die Markterwartung.

US-Chemiekonzern Dow erfüllt Gewinnerwartung - weniger Investitionen

Der US-Chemiekonzern Dow hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und bereinigt die Gewinnerwartung des Marktes erfüllt. Auf die Folgen der Corona-Pandemie reagiert das Unternehmen mit Sparmaßnahmen. Die operativen Kosten sollen um 350 Millionen US-Dollar sinken. Für Investition sind 2020 nun 1,25 Milliarden US-Dollar eingeplant, 750 Millionen weniger als im Vorjahr.

Kraft Heinz übertrifft Gewinnerwartung

Der Nahrungsmittelhersteller Kraft Heinz hat den Umsatz im ersten Quartal zwar gesteigert. Der Gewinn ging aber zurück, bereinigt allerdings weniger stark als befürchtet. Das Unternehmen meldete für die drei Monate einen Umsatz von 6,16 nach 5,96 Milliarden US-Dollar, organisch seien die Einnahmen um 6,2 Prozent gestiegen. Analysten hatten Einnahmen in der Größenordnung erwartet.

McDonald's mit Umsatz- und Gewinnrückgang wegen Covid-19-Pandemie

Die US-Fast-Food-Kette McDonald's hat im ersten Quartal 2020 zwar weniger verdient als erwartet, der Umsatzrückgang fiel aber nicht so stark aus wie befürchtet. In den zwei Monaten bis Ende Februar habe man weltweit starke vergleichbare Umsätze und Ergebnisse erzielt, teilte die Gesellschaft aus Chicago mit. Dann aber habe die Covid-19-Krise sich erheblich ausgewirkt und Spuren in den Erstquartalszahlen hinterlassen.

Twitter macht trotz starken Nutzerwachstums Verlust

Twitter hat im ersten Quartal das stärkste Nutzerwachstum seiner Geschichte als börsennotiertes Unternehmen eingefahren. Trotzdem rutschte der Kurzbotschaftendienst in die roten Zahlen, auch weil die Werbeerlöse sanken, vor allem zum Ende des Quartals. Die Ergebnisse fielen besser aus als erwartet, die Aktie steigt im vorbörslichen Handel.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2020 13:18 ET (17:18 GMT)