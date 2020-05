Die Deka drängt auf die Ablösung von Markus Braun als Chef des DAX-Konzerns Wirecard. "Wir fordern den Rücktritt von Markus Braun. Das haben wir dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Wirecard, Thomas Eichelmann, im Laufe dieser Woche mitgeteilt", sagte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Fondsgesellschaft, der Wirtschaftswoche. Braun sei der Hauptverantwortliche für den Vertrauensverlust am Kapitalmarkt.

EnBW gründet Startup twist für Car-Sharing in Kleinstädten

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG will Car-Sharing und E-Mobilität auch im ländlichen Raum anbieten. Das Energieunternehmen hat dazu mit dem Berliner Company Builder Bridgemaker das Start-up twist mobility GmbH gegründet. Es handle sich um den ersten nationalen Anbieter für gemeinsam genutzte Elektrofahrzeuge, der sich komplett an den Bedürfnissen kleiner und mittlerer Städte und Gemeinden orientiere, heißt es in einer Mitteilung von EnBW.

Sixt sichert sich Konsortialkredit - Verzicht auf Dividende

Die Sixt SE erhält einen Konsortialkredit von bis zu 1,5 Milliarden Euro, vor allem zur Sicherung der Finanzierung des Vermietfuhrparks. Bereitgestellt wird er den Angaben zufolge von einem Bankenkonsortium bestehend aus der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der DZ BANK und der Unicredit Bank sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Die revolvierende Kreditlinie habe eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren, bei marktüblichen Konditionen. Eine der Bedingungen sei ein Verzicht auf Dividendenzahlungen während der Laufzeit mit Ausnahme der jährlichen Mindestdividende von 0,05 Euro je Vorzugsaktie.

Talanx beteiligt sich indirekt beim Versorger EWE

Der Versicherungskonzern Talanx baut sein Infrastruktur-Investment aus und beteiligt sich indirekt beim Oldenburger Energieversorger EWE. Die börsennotierte Gruppe aus Hannover engagiert sich nach eigenen Angaben im Rahmen der Beteiligung des europäischen Infrastruktur-Investors Ardian mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Ardian hatte vor kurzem 26 Prozent der Anteile an EWE erworben.

Pharmakonzern Abbvie erhält von FTC grünes Licht für Allergan-Kauf

Die Pharmakonzerne Abbvie und Allergan haben nun auch von der zuständigen US-Behörde sowie dem irischen High Court die Zustimmung zu ihrem geplanten Zusammenschluss erhalten. Die beiden Unternehmen haben der Federal Trade Commission (FTC) gegenüber eine Reihe von Zugeständnissen gemacht, um den 63 Milliarden US-Dollar schweren Deal über die Bühne zu bringen. So verkaufen sie eine Reihe von Produkten, darunter einen Arzneimittelkandidaten zur Behandlung von Morbus Krohn. Abbvie trennt sich vom Magen-Darm-Medikament Zenpep. Käufer ist der Nahrungsmittelkonzern Nestle, der auch Viokace übernimmt, ein Bauchspeichel-Enzym.

Enel-Gewinn bleibt 1Q stabil - Ziele für 2020-2022 bekräftigt

Der Energiekonzern Enel hat im ersten Quartal seinen Nettogewinn weitgehend stabil gehalten und bekräftigt seine Mittelfristziele. Enel wies einen Nettogewinn von 1,25 Milliarden Euro aus, nachdem es im Vorjahresquartal 1,26 Milliarden Euro waren. Auf bereinigter Basis stieg der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um 10,5 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro.

General Motors überrascht positiv

Der Autobauer General Motors hat im ersten Quartal zwar wegen des coronabedingten Stillstands weniger umgesetzt und verdient. Die Einbußen fielen aber weniger hoch aus als am Markt befürchtet. Zudem kündigte der Konzern an, dass er die Produktion in den USA und in Kanada ab 18. Mai mehrheitlich wieder aufnehmen will.

Uber streicht rund 14 Prozent der Stellen

Der Fahrtenvermittler Uber Technologies setzt angesichts der in der Coronakrise eingebrochenen Nachfrage den Rotstift an. Das Unternehmen will rund 3.700 Stellen streichen. Gemessen an der Belegschaft Ende 2019 von 26.900 entspräche dies rund 14 Prozent. Das Unternehmen aus San Francisco nannte die Pläne am Mittwoch in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC, einen Tag vor der Bekanntgabe der Erstquartalszahlen. Die Kündigungen, die sich auf den Kundensupport und die Rekrutierungsteams auswirken, verursachen Kosten von 20 Millionen Dollar, unter anderem für Abfindungen.

