Die Deutsche Lufthansa bleibt weiter in Turbulenzen. Wegen des von Brüssel geforderten Verzichts auf Start- und Landerechte in Frankfurt und München hat der Aufsichtsrat des Luftfahrtunternehmens dem mit der Bundesregierung ausgehandelten 9 Milliarden Euro schweren Stabilisierungspaket nicht zugestimmt, heißt es in einer Mitteilung der Lufthansa. Die wahrscheinlichen Auflagen würden die Drehkreuzfunktion an den beiden Heimatflughäfen schwächen, hieß es zur Begründung. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Auflagen sowie mögliche Alternativszenarien müssten intensiv geprüft werden.

S&P senkt K+S-Rating auf "B" - Ausblick negativ

Die Ratingagentur Standard & Poors hat ihr Rating für K+S gesenkt, nachdem das MDAX-Unternehmen Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und einen aktualisierten Ausblick auf das laufende Jahr abgegeben hat. Die Analysten gehen nun von einem bereinigten EBITDA von 500 bis 520 Millionen Euro für 2020 aus, was einer bereinigten Schuldenquote von 9,0 bis 9,2 entspreche. Zuvor war S&P von einem Wert zwischen 7,7 bis 7,9 ausgegangen. Das Rating von K+S werde daher auf "B" von zuvor "B+" gesenkt.

Kühne Holding beansprucht zweiten Sitz im Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd

Nachdem die Kühne Holding AG zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft seit Ende März 2020 eine über 30-prozentige Beteiligung an der Hapag-Lloyd AG hält, beansprucht sie einen zweiten Sitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft.

FDA prüft Zulassungsantrag von Fresenius Kabi zu Neulasta-Biosimilar

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Zulassungsantrag von Fresenius Kabi für MSB11455, ein Biosimilar zum Medikament Neulasta von Amgen, zur Prüfung angenommen. Die Tochtergesellschaft des Gesundheitskonzerns Fresenius erklärte, es handele sich um den ersten Zulassungsantrag für ein Biosimilar in den USA. Analog zu generischen Medikamenten in Pillenform handelt es sich bei Biosimilars um Beinahe-Kopien biologischer Medikamente.

Merck und Baylor College kooperieren bei Impfstoff-Herstellungsplattform

Die Merck KGaA weitet ihre Zusammenarbeit mit dem in Houston (Texas) ansässigem Baylor College of Medicine aus. Wie der im DAX gelistete Pharmakonzern mitteilte, soll gemeinsam eine Herstellungsplattform weiterentwickelt werden, um den Übergang zu klinischen Phase-I-Studien zu beschleunigen und zur Bekämpfung von Covid-19 beizutragen.

Aareal Bank bekommt zwei neue Aufsichtsrats-Mitglieder

Auf der Hauptversammlung der Aareal Bank AG haben die Aktionäre zwei neue Mitglieder für den Aufsichtsrat gewählt. Wie das im MDAX gelistet Unternehmen mitteilte, wurden auf der virtuell abgehaltenen Aktionärsversammlung die Digitalisierungs- und Zahlungsverkehrsexpertin Jana Brendel und der Rechtsanwalt Christof von Dryander neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die beiden langjährigen Mitglieder Stephan Schüller und Hans Werner Rhein standen nicht mehr zur Verfügung. Die weiteren vier zur Wiederwahl anstehenden Mitglieder wurden für eine weitere Amtszeit bestellt.

Hugo Boss erwartet langesame Erholung frühestens im dritten Quartal

Der Modekonzern Hugo Boss sieht trotz der Lockerungen im Einzelhandel keine schnelle Rückkehr zur Normalität. "Frühestens ab dem dritten Quartal" sei mit einer allmählichen Erholung zu rechnen, sagte Vorstandschef Mark Langer laut Redetext auf der im Internet übertragenen Hauptversammlung.

Carnival-Tochter Aida sagt Kreuzfahrten bis Ende Juli ab

Aida Cruises verlängert die Pause bei seinen Kreuzschiffahrten um einen weiteren Monat bis Ende Juli. Bei vielen der häufig angelaufenen Destinationen befänden sich die Regelungen für den internationalen Tourismus noch in Abstimmungsprozessen, erklärte die in Rostock ansässige Tochter der britisch-amerikanischen Kreuzfahrtreederei Carnival zur Begründung. Die konkreten Bedingungen für einen Neustart seien noch nicht umfassend geklärt.

General Electric verkauft Licht-Geschäft an Savant Systems

Die General Electric Co (GE) will sich weiter verschlanken. Wie der US-Industriekonzern mitteilte, soll das Licht-Geschäft an die nicht-börsennotierte Savant Systems für einen nicht genannten Betrag verkauft werden. Der Verkauf sei ein weiterer Schritt in der Transformation des Konzerns in ein stärker fokussiertes Industrie-Unternehmen, so der in Boston ansässige Mischkonzern.

IPO/ZoomInfo kommen in einer Bookbuildingspanne von 16-18 USD

Die ZoomInfo Technologies Inc schiebt die Vorbereitung für den Börsengang weiter an und will beim IPO 44,5 Millionen Stammaktien der Klasse A anbieten. Wie die Technologieplattform mitteilte, liegt die Bookbuildingspanne bei 16 bis 18 US-Dollar. Bei einem Preis in der Mitte der Spanne bei 17 Dollar sieht der Anbieter von Business-to-Business-Daten einen Nettoerlös von etwa 721,5 Millionen Dollar. Sollten die Emissionsbanken ihren Greenshoe ausübern, liege der Erlös bei 829,7 Millionen Dollar. Zu den Hauptaktionären von ZoomInfo gehören die Private-Equity-Firmen TA Associates und Carlyle Group. Nach dem Börsengang werden Tochtergesellschaften von TA, Carlyle und den Gründer gemeinsam 89,6 Prozent der Stimmrechte besitzen.

