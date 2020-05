Indus plant virtuelle Hauptversammlung und zieht Halbjahresbericht vor

Die Indus Holding AG will ihre Hauptversammlung wegen der Covid-19-Pandemie nun virtuell abhalten. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, soll die Aktionärsversammlung am 13. August stattfinden. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung hat die Unternehmensführung zudem beschlossen, die Veröffentlichung des Halbjahresberichts auf den 6. August vorzuziehen.

GK Software steigert Umsatz und Ergebnis im 1Q deutlich

Die GK Software SE blickt auf ein gutes erstes Quartal zurück. Die Geschäftsführung sieht das Unternehmen auf Kurs, die gesteckten mittelfristigen Ziele für 2020 zu erreichen. Das Umsatzwachstum könnte laut Mitteilung jedoch vor allem im Bereich Neugeschäfte wegen der Auswirkungen der Pandemie geringer ausfallen.

Monte dei Paschi bekommt informell grünes Licht für Bad Bank von EU

Die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA kommt bei ihren Plänen zur Ausgliederung eines großen Teils ihrer notleidenden Kredite voran. Die EU-Kommission erteilte eine vorläufige Genehmigung, wie die italienische Bank mitteilte. Mit der italienischen Marktaufsicht Consob und der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nun geklärt, welche "relevanten regulatorischen Schritte" vorab zu tun sind.

Wizz Air erweitert Angebot um 50 Verbindungen

Mitten in der Coronavirus-Krise baut Wizz Air sein Angebot noch aus. Zum 1. Juli eröffnet der ungarische Billigflieger an vier Flughäfen zusätzliche Basen in Europa. Mit 11 zusätzlichen Maschinen sollen insgesamt mehr als 50 neue Verbindungen angeboten werden.

Didi sammelt über 500 Millionen USD für Selbstfahr-Technologie ein

Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi Chuxing Technology hat sich von Investoren frisches Geld für die Entwicklung von Selbstfahr-Technologie besorgt. Wie die Gesellschaft mitteilte, hat sie in einer von dem japanischen technologieunternehmen Softbank angeführten Finanzierungsrunde mehr als 500 Millionen US-Dollar eingenommen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2020 12:15 ET (16:15 GMT)